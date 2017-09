HP EliteOne, laptopy EliteBook i monitory HP EliteDisplay

HP zaprezentowało najnowsze rozwiązania technologiczne oraz szereg sprzętów z segmentu Premium, takich jak komputery HP EliteOne 1000 AiO G1 oraz laptopy EliteBook - x360 1020 G2 i 1040 G4. Na rynku pojawią się również nowe monitory HP EliteDisplay

Zdjęcie HP EliteBook 1040 /materiały prasowe

Forma naszej pracy i życia zmienia się w zawrotnym tempie; 54 procent pracy wykonywane jest poza biurem , a w trakcie dwóch lat liczba godzin pracy zdalnej ma wzrosnąć o 150 procent . Ewolucję tę napędza rosnąca liczba pracowników z pokolenia Y; aż 88 procent tej grupy wymaga od swoich urządzeń integracji pracy z życiem codziennym . Ta sama grupa oczekuje, że technologia zwiększy ich wydajność i przyśpieszy procesy - niemniej jednak niektóre obszary, takie jak rozwiązania usprawniające współpracę nie spełniają wymagań, ponieważ 59 procent pokolenia Y nie jest nimi usatysfakcjonowana.

Wraz ze wzrostem użytkowania technologii rosną obawy związane z bezpieczeństwem: w ostatnich sześciu latach liczba ataków na sieci zwiększyła się ponad dwukrotnie . Firma HP mając na uwadze te informacje skoncentrowała się na tym, by umożliwić nowej generacji pracowników zwiększenie efektywności, polepszenie relacji służbowych, w bezpieczny sposób, niezależnie od miejsca.

HP zdaje sobie sprawę, że praca coraz częściej odbywa się poza tradycyjnym biurem, w związku z czym laptop HP Elite z serii 1000 powstał z myślą o pracy i zabawie. Jest on również stworzony, by sprostać standardom wojskowym MIL-STD - funkcjonowania w najbardziej wymagających warunkach. Elite 1000 Series został zoptymalizowany na potrzeby współpracy dzięki wbudowanym klawiszom usprawniającym komunikację, by w prosty sposób zarządzać połączeniami z certyfikacją Skype for Business.

Nie zabrakło również systemu dźwięku od firmy Bang & Olufsen oraz rozwiązań HP Audio Boost i HP Noise Cancellation dla idealnych połączeń audio i wideo. Ponadto laptop Elite 1000 będzie zawierał usługę HP PhoneWise, jedyne na świecie rozwiązanie od Windows pozwalające na wysyłanie wiadomości i wykonywanie połączeń z komputera bezpośrednio na urządzenia oparte zarówno na oprogramowaniu iOS, jak i Android . Urządzenia te, należące do najlepiej zabezpieczonych i najłatwiejszych w zarządzaniu komputerów osobistych , wyposażone są w HP Sure View - jedyny w branży zintegrowany ekran chroniący prywatność - oraz rozwiązania HP Sure Start, HP Sure Click , Windows Hello i HP Multi-Factor Authenticate oparty na Intel Authenticate.

Nowe produkty w serii to między innymi:



HP EliteBook x360 1020 G2, najcieńszy i najlżejszy na świecie biznesowy laptop 2 w 1 , pracujący w pięciu różnych trybach, z możliwością obsługi piórem. Opcjonalne rozwiązanie to HP SureView oraz najjaśniejszy na świecie ekran z 700-nitowym wyświetlaczem radzącym sobie z różnymi warunkami oświetleniowymi, zarówno w biurze, jak i w poza nim.

HP EliteBook 1040 G4 to najpotężniejszy na świecie, supercienki 14-calowy biznesowy notebook , który sprosta najbardziej wymagającym zadaniom dzięki możliwościom czterordzeniowego procesora Intel Core i7 z technologią vPro, opcjonalnej karcie WWAN oraz długiemu czasowi działania baterii. Po skończeniu pracy urządzenie przeistacza się w potężną stację do gier, ponieważ istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego modułu GPU - Omen by HP Accelerator.



HP EliteOne 1000 AiO to pierwszy na świecie komputer All-in-One klasy Premium stworzony z myślą o rozbudowie , posiadający 2-megapikeslową, obustronnie skierowaną kamerkę internetową do wideokonferencji. Dzięki procesorowi Intel Core i7 65W 7 generacji oraz opcjonalnej pamięci Intel Optane, jest to urządzenia zbliżone wydajnością do najmocniejszych desktopów. Dostępne są trzy warianty wyświetlacza: 23,8-calowy Full HD, 27-calowy 4k oraz 34-calowy zakrzywiony - oferują personalizację zależnie od potrzeb.

Zdjęcie HP ELITEONE 1000 ALL-IN-ONE PC / materiały prasowe

Nowe monitory i akcesoria do komputera EliteBook z serii 1000



Linia monitorów HP EliteDisplays, wyposażonych w trzystronną, mikrokrawędziową ramkę panelu, gwarantującą płynne przejście między obrazami monitorów.



Dla klientów będących w ciągłym ruchu firma HP oferuje dwie opcje dotyczące opcjonalnych stacji dokujących oraz zasilających - HP USB-C Mini Dock oraz HP USB-C Notebook Power Bank.



Nowa klawiatura bezprzewodowa HP Wireless Collaboration Keyboard stworzona z myślą o rozwiązaniu Skype for Business umożliwia zarządzenia spotkaniami poprzez komunikator Skype.

Portfolio z zakresu umożliwiania współpracy i komunikacji:

HP ShareBoard wprowadza każdą tablice w erę cyfrową, oferując otrzymywanie w czasie rzeczywistym informacji zapisanych przez zdalnych uczestników na ścieralnej tablicy wraz z cyfrowym odwzorowywaniem obiektów, które w prosty sposób mogą być udostępniane w trakcie spotkania.



Zdjęcie HP ELITEDISPLAY E-SERIES / materiały prasowe



HP EliteDisplay E273m to monitor przystosowany do rozwiązania Skype for Business, posiada szybki i prosty dostęp do połączenia z laptopem, dźwięk zapewniony przez firmę Bang & Olufsen, wbudowany mikrofon oraz klawisze służące do kontrolowania połączeń. Z kolei HP LD5512 4K to 55- calowy monitor przeznaczony do sal konferencyjnych oraz przestrzeni nowoczesnych biur.



HP Elite Presenter to więcej niż standardowa myszka z funkcją wskaźnika. Podkreśla cyfrowo treści znajdujące się na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym, na ekranach uczestników spotkania lub konferencji.

Ceny i dostępność:



Laptop HP EliteBook x360 1020 G2 ma być dostępny w regionie EMEA w październiku w cenie początkowej wynoszącej 1 299 euro.

Laptop HP EliteBook 1040 G4 ma być dostępny w regionie EMEA w październiku w cenie początkowej wynoszącej 1 249 euro.

Komputer HP EliteOne 1000 AiO G1 ma być dostępny w regionie EMEA we wrześniu w cenie początkowej wynoszącej 999 euro.

Monitory HP Elite Display są już dostępne w cenie początkowej wynoszącej 145 euro.

Monitor konferencyjny HP EliteDisplay E273m ma być dostępny w regionie EMEA w listopadzie w cenie początkowej wynoszącej 299 euro.

Stacja dokująca HP USB-C Mini Dock oraz HP USB-C Power Bank mają być dostępne w regionie EMEA w październiku w cenie początkowej wynoszącej odpowiednio 109 oraz 139 euro.

Klawiatura bezprzewodowa HP Wireless Collaboration Keyboard jest już dostępna za 89 euro.

Rozwiązania HP Collaboration Solutions mają być dostępne w regionie EMEA w styczniu 2018 roku.