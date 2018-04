Hama Pocket - przenośny głośnik na 10 godzin grania

Hama wprowadza niewielki głośnik, który może pracować okrągłe 10 godzin na jednym ładowaniu. Gdy bateria w smartfonie się wyczerpię urządzenie umożliwia odtwarzanie muzyki także z karty Micro SD.

Zdjęcie Głośnik Hama Pocket /materiały prasowe

Niewielki rozmiar (9,2 x 3,2 x 8 cm) głośnika Pocket sprawia, że mieści się w kieszeni. Pocket może również posłużyć jako zintegrowany zestaw głośnomówiący w każdych warunkach z gwarancją zachowania dobrej jakości rozmów telefonicznych. Podłączenie jest proste - wystarczy sparować głośnik z dowolnym urządzeniem wyposażonym w funkcję Bluetooth i już. Zasięg Hama Pocket to standardowe 10 m. Dzięki niemu możemy cieszyć się ulubioną muzyką przez okrągłe 10 h po jednokrotnym naładowaniu, chociaż wbudowane gniazdo jack 3,5 mm pozwala również na podłączenie urządzenia mobilnego za pomocą odpowiedniego kabla. Głośnik pokryty jest miłym w dotyku materiałem w wyrazistych kolorach pasujących do każdych okoliczności.

Reklama

Jego moc zasilania to 2,96 Wh. Źródłem zasilania jest wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 800 mAh. Co ciekawe, głośnik posiada wbudowane wejście na kartę Micro SD. Mimo, że urządzenie działa w systemie mono, to jednak maksymalna moc 3 W pozwala na rozkręcenie całkiem głośnej imprezy plenerowej i nie tylko. Waga? 270 g.



Pocket dostępny jest już w cenie 79 zł.