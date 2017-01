Hakerzy uwięzili klientów austriackiego hotelu w pokojach

Jeden z luksusowych hoteli w Austrii padł ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego wszystkie zamki w pokojach zostały zablokowane.

Zdjęcie Czy hotele wrócą do klasycznych zamków? /©123RF/PICSEL

Za pomocą złośliwego oprogramowania typu ransomware, na początku sezonu hakerom udało się włamać do systemu sterującego zamkami w luksusowym hotelu Romantik Seehotel Jaegerwirt. Zablokowali oni wszystkie zamki w pokojach, przez co goście znajdujący się wewnątrz nie mogli się wydostać, a ci będący poza pokojami nie mieli chwilowo dostępu do swoich rzeczy.

Cyberprzestępcy, w zamian za przywrócenie sprawnego działania systemu, zażądali przelania kwoty 1500 euro w walucie Bitcoin. Zarządzający hotelem, w trosce o komfort klientów, niemal natychmiast przesłali pieniądze. Hakerzy okazali się na tyle uczciwi, że zaraz potem odblokowali działanie zamków.



"Nie mieliśmy innego wyboru. W hotelu znajdowało się 180 gości. Ani policja, ani firma ubezpieczeniowa nie pomogłyby w tej sprawie" - powiedział manager hotelu, Christoph Brandstetter.



Po incydencie, w hotelu zadecydowano o zwiększeniu zabezpieczeń, w celu uniknięcia podobnych sytuacji. W końcu, sprawy mogły przybrać bardzo różny bieg, łącznie z tym, że cyberprzestępcy mogli zarządzać dużo większego okupu, albo zablokować dostęp do innych usług.