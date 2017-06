GPD Pocket - tego laptopa zmieścisz w kieszeni

Do sprzedaży wchodzi właśnie najmniejszy laptop na rynku. Jego cena to 500 dolarów.

Zdjęcie GPD Pocket to komputer, który ma mieścić się w kieszeni /materiały prasowe

Najmniejszy laptop na świecie - czy coś takiego jest komukolwiek potrzebne? Jak widać, tak. GPD Pocket to projekt zrealizowany dzięki finansowaniu społecznościowemu (crowdfundingowi). Na portalu Indiegogo jego twórcy zebrali 3,5 miliona dolarów, co w dużym stopniu przekroczyło minimalny budżet potrzebny do wprowadzenia go w życie.

Urządzenie ma rozmiary niewielkiego tabletu, a przekątna ekranu to zaledwie 7 cali. W związku z tym, producent musiał pójść na pewne kompromisy. Klawiatura jest jedynie podstawowa, a touchpad został zastąpiony przez manipulator punktowy. Ciężko powiedzieć, czy korzystanie z tak małego komputera będzie wygodne, ale z pewnością kompaktowe wymiary potrafią wynagrodzić wiele.



Od strony technicznej, komputer pracuje na układzie Intel Atom x7-Z7850 z układem graficznym Intel HD Graphics 405, który jest wspierany przez 8 GB pamięci RAM DDR3. Do przechowywania danych służy karta eMMC o pojemności 128 GB. Bateria laptopa ma pojemność 7000 mAh, a obudowa wyposażona jest w komplet złącz: USB typu C, USB typu A, microHDMI i wejście 3,5 mm. Komputer może pracować pod kontrolą systemu Windows 10 albo Ubuntu.



GPD Pocket wchodzi do sprzedaży w lipcu i będzie można go zamawiać przez stronę internetową. Jego cena to 500 dolarów.