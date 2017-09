Google modernizuje sprzęt odpowiadający za Street View

Google uznało, że najwyższy czas, aby wykonywanie zdjęć do Google Street View powierzyć nowszemu sprzętowi.

Zdjęcie Od teraz zdjęcia w Mapach Google będą znacznie lepszej jakości /AFP

Systemy dotychczas fotografujące otoczenie na potrzeby map Google pochodzą z 2009 roku i od tego czasu nie były w żaden sposób modernizowane. Jest to cały układ kamer 360, zlokalizowany na dachu specjalnych samochodów poruszających się po ulicach.

Reklama

Nowy sprzęt będzie przechwytywał obrazy w znacznie lepszej jakości, co przełoży się na ostrość i ogólną jakość zdjęć w Google Street View. Co więcej, kamery będą współpracowały ze specjalnym oprogramowaniem, interpretującym baner oraz komunikaty wywieszone na sklepach. Ma to pomóc w rozbudowaniu bazy informacji, zawierającej między innymi godziny otwarcia różnego rodzaju instytucji i firm.



Pierwsze samochody z nowym sprzętem wyjechały na ulice jeszcze pod koniec ubiegłego miesiąca, jednak były to pierwsze, testowe egzemplarze. W ciągu najbliższych tygodni, w większej ilości mają one rozpocząć regularne prace. Google zapowiedziało również współpracę z zależną spółką Waymo, która zajmuje się technologią autonomicznych samochodów, jednak dotyczy to planów związanych z dalszą przyszłością. Być może, za kilka lat, to właśnie autonomiczne pojazdy będą fotografować ulice.