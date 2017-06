Giganci rozrywki tworzą sojusz antypiracki

Trzydziestu twórców treści i firm z branży VOD z całego świata zawiązało Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Celem tej nowej, globalnej koalicji jest ochrona rynku legalnych treści i walka z piractwem w sieci.

Zdjęcie Canal+ wraz z innymi dostawcami wypowiada wojnę telewizyjnym piratom /©123RF/PICSEL

Członkami ACE są: Amazon, AMC Networks, BBC Worldwide, Bell Canada i Bell Media, Canal+ Group, CBS Corporation, Constantin Film, Foxtel, Grupo Globo, HBO, Hulu, Lionsgate, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Millennium Media, NBCUniversal, Netflix, Paramount Pictures, SF Studios, Sky, Sony Pictures Entertainment, Star India, Studio Babelsberg, STX Entertainment, Telemundo, Televisa, Twentieth Century Fox, Univision Communications Inc., Village Roadshow, The Walt Disney Company oraz Warner Bros. Entertainment Inc.

W ciągu ostatnich lat wielkość rynku legalnych treści znacznie wzrosła, ponieważ firmy z branży filmowej i telewizyjnej dokonały dużych inwestycji w cyfrowe modele dystrybucji. Obecnie na całym świecie dostępne jest ponad 480 internetowych usług VOD, które umożliwiają widzom legalne oglądanie filmów i programów telewizyjnych. Ten ogromny wzrost kreatywności napędza również gospodarkę. Tylko w Stanach Zjednoczonych sektor kreatywny generuje ponad 1,2 bln dol. przychodów i zapewnia ponad 5,5 mln bezpośrednich miejsc pracy rocznie.

Ze względu na to, że treści stopniowo przenoszą się do Internetu, piractwo stwarza stałe zagrożenie dla twórców, konsumentów i całej gospodarki. Filmy i programy telewizyjne często można znaleźć na stronach pirackich już w ciągu kilku dni - a w wielu przypadkach godzin - od premiery.



Oszacowano, że w zeszłym roku na całym świecie pirackie treści pobrano około 5,4 mld razy - za pomocą protokołów peer-to-peer. Dotyczyło to filmów, programów telewizyjnych i premier VOD. Ponadto szacuje się, że pirackie strony odwiedzono w tym czasie 21,4 mld razy, zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.

Piractwo stwarza także zagrożenie dla konsumentów. Według raportu Digital Citizens Alliance z grudnia 2015 roku, co najmniej jedna trzecia pirackich stron zawiera złośliwe oprogramowanie.



Zrzeszając twórców treści, ACE ma rozwijać bieżące, wspólne działania z celem zmniejszenia skali piractwa internetowego. Koalicja ma wykorzystywać globalne, antypirackie zasoby Motion Picture Association of America (MPAA) w połączeniu z wiedzą członków ACE. W szczególności, ACE ma prowadzić badania, ściśle współpracować z organami ścigania, składać pozwy sądowe, współpracować z istniejącymi krajowymi organizacjami ochrony treści oraz zawierać umowy.