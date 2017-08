Fidget Spinner w Biedronce

W czwartek 10 sierpnia sieć sklepów Biedronka wprowadza do oferty Fidget Spinnery – gadżet rozchwytywany przez dzieci i dorosłych. Wirująca zabawka z łożyskami w pięciu różnych kolorach będzie dostępna w cenie 7,99 zł.

Fidget Spinner to hit lata i najpopularniejsza zabawka 2017 roku. Gadżet marki Smarty wykonany jest z metalu oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Posiada centralne łożysko ABEC-7 oraz trzy ramiona, które po wprowadzeniu w ruch potrafią kręcić się w palcach nawet 2 minuty. W tym czasie gadżetem można swobodnie operować jedną dłonią, przekładać pomiędzy palcami i przerzucać z ręki do ręki, a także wykonywać niezliczone triki, którymi internetowi twórcy chwalą się w sieci.To właśnie nieustanne obracanie się Fidget Spinnera jest wciągające. Działanie gadżetu pomaga zwalczyć nudę i sprawia wiele radości.Fidget Spinner marki Smarty będzie dostępny w 5 różnych kolorach: białym, czarnym, niebieskim, czerwonym i różowym, dzięki czemu z łatwością znajdziemy egzemplarz, który uzupełni osobistą kolekcję. Gadżet cechuje się zwartą i solidną konstrukcją. Jego waga to 60 gramów. Fidget Spinner marki Smarty w cenie 7,99 zł będzie dostępny we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 10 do 23 sierpnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów.