Facebook zrywa współpracę z Cambridge Analytica

Portal Marka Zuckerberga musiał podjąć stanowcze kroki. Brytyjska firma analityczna miała nielegalnie wykorzystywać dane internautów.

Zdjęcie Facebook może mieć kłopoty /AFP

W ostatnim czasie, za sprawą publikacji "The New York Times", zrobiło się głośno o olbrzymim wycieku danych użytkowników Facebooka. Mówi się nawet o 50 milionach kont, z których informacje przydały się agencjom prowadzącym kampanie wyborcze, w tym firmie, która stoi za zwycięstwem Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

Reklama

Okazuje się, że głównym narzędziem do gromadzenia danych była aplikacja thisisyourdigitallife, czyli quiz na Facebooku, który badał opinie użytkowników na różne tematy i tworzył ich profil osobowości. Wzięło w nim udział około 270 tysięcy osób, jednak w zasięgu twórców aplikacji znaleźli się także znajomi uczestników.



Według Facebooka, nie doszło jednak do żadnego wycieku danych, a wszystkie informacje, które trafiły w niepożądane ręce pochodziły od samych użytkowników, którzy dobrowolnie podzielili się nimi w quizie. Mimo to, współpraca z firmą Camridge Analityca został zerwana, ponieważ twórcy aplikacji wykorzystywali dane w sposób niezgodny z regulaminem portalu.