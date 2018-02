Facebook zakazuje reklam związanych z kryptowalutami

Największy na świecie portal społecznościowy wprowadził nową politykę reklamową, zgodnie z którą, zakazane są jakiekolwiek reklamy dotyczące rynku kryptowalut.

Zdjęcie Facebook uznał, że temat kryptowalut jest niebezpieczny /AFP

Nowe wytyczne dotyczące reklam zakładają, że Facebook będzie odrzucał reklamy związane z ryzykownymi usługami finansowymi, w tym opcjami binarnymi i kryptowalutami. W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać, że jest to spowodowane troską o dobro użytkownika i chęcią zminimalizowania ryzyka, że stanie się ofiarą naciągaczy.

Facebook chce, aby użytkownicy edukowali się na temat różnych rozwiązań finansowych, ale nie chce, aby zostali oszukani i zrazili się przez to do inwestycji. Zakaz ma obowiązywać także na Instagramie, Messengerze i wszystkich innych usługach należących do Facebooka.



Specjalne algorytmy, przy wsparciu administratorów mają już wkrótce wykrywać podejrzane reklamy. Użytkownicy także dostaną możliwość zgłaszania ofert, które ewentualnie zostaną przeoczone.