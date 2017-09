Facebook zabiera się za muzykę. Wygryzie Spotify?

Według doniesień Bloomberga, portal społecznościowy Marka Zuckerberga przymierza się do wprowadzenia usług streamingowych.

Zdjęcie Facebook zniszczy rynek serwisów streamingowych? /AFP

Facebook nie zwalnia tempa. Wielokrotnie mówiło się o ambicji prześcignięcia YouTube, jeśli chodzi o filmy wideo uploadowane przez użytkowników, a ostatnio portal zajął się także produkcją własnych programów telewizyjnych i transmitowaniem wydarzeń sportowych. Teraz, przyszedł czas na muzykę.

Jak informuje Bloomberg, przedstawiciele Facebooka od dawna prowadzą rozmowy z firmami fonograficznymi, w sprawie ustalania warunków nabycia praw do utworów muzycznych. Co więcej, Zuckerberg powołał specjalny zespół od negocjacji z wytwórniami płytowymi, a także przejął platformę Source3, która zajmuje się analizą praw autorskich.



Póki co, Facebookowi chodzi głównie o rozwiązanie problemu notorycznego naruszania praw autorskich przez użytkowników, którzy publikują filmy z podkładem w tle. Kiedy jednak uda się dojść do porozumienia z wytwórniami, droga do przejęcia roli YouTube'a, a także serwisu Spotify, jest bardzo krótka.