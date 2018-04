Facebook: Wszyscy stosują takie praktyki jak my

Na oficjalnym blogu portalu Marka Zuckerberga pojawił się wpis, który ma wytłumaczyć użytkownikom, że nie tylko Facebook gromadzi i wykorzystuje dane o ich aktywności.

We wpisie pojawiło się wiele informacji na temat sposobu działania większości stron i serwisów z różnych branż. Opisane zostały mechanizmy, które pozwalają firmom na personalizowanie ofert i reklam, a część z nich działa również wtedy, gdy użytkownik nie korzysta ze strony. Autorzy nie bali się wymieniać konkretnych nazw - Twitter, Pinterest, Google, Amazon.

Jak widać, Mark Zuckerberg próbuje wszystkiego aby odzyskać dobre imię i znów cieszyć się zaufaniem użytkowników. Niestety, internet nie zapomina i jest niemal pewne, że o ile niebieskiemu portalowi uda się przetrwać kryzys, od teraz każda, nawet najdrobniejsza wpadka, będzie uderzała w Facebooka z podwójną siłą.

Trzeba mieć świadomość, że wszystko, co zostało napisane przez Facebooka to prawda, jednak dotychczas, żaden z wymienionych konkurencyjnych portali nie był zamieszany w tak duże afery jak Facebook. Przypomnijmy, że Facebook w ostatnim czasie mocno podważył swoją wiarygodność i zaufanie użytkowników. Na jaw wyszły bowiem różne fakty, które dowodzą o wykorzystywaniu danych zgromadzonych przez portal do celów politycznych i reklamowych. Tylko w ostatnim wycieku powiązanym z firmą Cambridge Analytica w niepowołane ręce trafiły dane ponad 87 milionów osób.