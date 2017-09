Facebook testuje nowy sposób na uciążliwych znajomych

Portal Marka Zuckerberga rozwija funkcję usuwania stron i osób z listy obserwowanych.

Zdjęcie Facebook wciąż pracuje nad zwiększeniem komfortu użytkowania portalu /AFP

Od teraz, część użytkowników ma możliwość usunięcia wybranego profilu z obserwowanych na określony czas. Do wyboru są: 24 godziny, tydzień i miesiąc. Jest to więc rozwiązanie mniej radykalne niż całkowite zaprzestanie obserwowania, pozwalające odpocząć od treści publikowanych przez daną stronę lub osobę, jednak dając jej jednocześnie drugą szansę po zakończeniu okresu "karnego".

To funkcja podobna do tej, jaka jest dostępna w Messengerze. Tam już od dawna możemy czasowo wyłączyć powiadomienia dla wybranej konwersacji, a po upłynięciu określonego czasu, automatycznie są one aktywowane.

Bardzo możliwe, że Facebook zaimplementuje podobne rozwiązanie także w przypadku całkowitego blokowania użytkowników i powiadomień dotyczących ich aktywności. Byłoby to logicznym następstwem dotychczasowych działań, które są z resztą bardzo ciepło przyjmowane przez użytkowników.