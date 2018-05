Facebook może zamienić się w portal randkowy

Mark Zuckerberg na ostatniej konferencji F8 zdradził, że wkrótce jego portal społecznościowy dostanie funkcje znane z serwisów randkowych.

Zdjęcie Czy Facebook zagrozi Tinderowi? /AFP

"Na Facebooku jest 200 mln osób, które są singlami, więc ewidentnie jest tu coś do zrobienia" - stwierdził Zuckerberg na konferencji F8. Dał tym sposobem do zrozumienia, że od teraz misja Facebooka to nie tylko kontakt ze znajomymi, ale też pomoc w nawiązywaniu głębszych relacji.

Reklama

W ramach Facebooka już niedługo ma powstać podserwis randkowy, który pozwoli chętnym osobom na wyrażanie uczuć i nawiązywanie kontaktów z nieznanymi, którzy mogą je zainteresować. Będzie on dostępny z poziomu ekranu głównego konta, pod ikoną serduszka.



Konkretna data uruchomienia serwisu nie została jeszcze podana.



Co ciekawe, powyższa informacja wpłynęła negatywnie na wartość akcji serwisów randkowych i ich operatorów.