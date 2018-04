Facebook: Każdy powinien pogodzić się z brakiem prywatności

Mark Zuckerberg jest ostatnio pod ostrzałem mediów i użytkowników, a jego sytuacja może się pogorszyć ze względu na brutalnie szczerą wypowiedź na temat prywatności na Facebooku.

Zdjęcie Zuckerberg może mieć jeszcze większe kłopoty /AFP Internet Akcja #DeleteFacebook - czy nadszedł czas, aby usunąć konto na Facebooku?

W rozmowie z dziennikarzami Zuckerberg powiedział, że każdy, kto ma włączoną funkcję wyszukiwania po numerze telefonu albo adresie e-mail, powinien pogodzić się z tym, że jego dane są publiczne i bez problemu można uzyskać do nich dostęp. Chodzi tu także o osoby, które nie są aktywnymi użytkownikami Facebooka.

Co więcej, podczas wywiadu dla Bloomberga, założyciel Facebooka przyznał, że jeden z dwóch prowadzonych przez niego komunikatorów posiada mechanizmy skanujące każdy wysłany załącznik i blokujący treści, które naruszają regulamin i są uznane za niedozwolone. Oznacza to, że algorytmy na bieżąco kontrolują nasze konwersacje. Zuckerbergowi chodziło oczywiście o Messengera. Drugi z komunikatorów, czyli WhatsApp, nie stosuje takich praktyk, a wszystkie wiadomości są szyfrowane.



Przypomnijmy, że Facebook w ostatnim czasie mocno podważył swoją wiarygodność i zaufanie użytkowników. Na jaw wyszły bowiem różne fakty, które dowodzą o wykorzystywaniu danych zgromadzonych przez portal do celów politycznych i reklamowych. To spowodowało, że konta na portalu usunęło wiele znanych firm, w tym SpaceX i Tesla.