Facebook i wykorzystujące jego dane aplikacje mogą naruszać naszą prywatność i bezpieczeństwo. Jak zabezpieczyć się przed niepotrzebnym wyciekiem informacji i dbać o swoją poufność?

Afera z Cambridge Analytica (więcej informacji) obnażyła słabość Facebooka. Wszystkie informacje, jakie umieszczamy w serwisie społecznościowym mogą zostać wykorzystane w przeróżny sposób - często nie będziemy nawet o tym wiedzieć, chociaż samemu wyraziliśmy na to zgodę. Jak temu zapobiec?

Warto zajrzeć do Zakładki "Ustawienia" na Facebooku (link tutaj), w której znajdziemy kilka istotnych opcji umożliwiającym nam ochronę naszej prywatności, odcięcie dostępu do udostępnianych przez nas danych i zablokowanie niepożądanych użytkowników i aplikacji.

Chronimy prywatność

Zakładka "Prywatność" - dzięki niej możemy zadecydować, kto zobaczy nasze posty. Tutaj możemy również m.in.: przejrzeć wszystkie swoje posty i treści, w których nas oznaczono, a także ograniczyć widoczność starych postów (co może być przydatne, biorąc pod uwagę, co zwykło się umieszczać na Facebooku kilka lat temu). Dzięki opisywanemu narzędziu możemy ponadto ograniczyć odbiorców postów udostępnionych znajomym znajomych i publicznie. Co istotne, możemy również zadecydować, czy inni użytkownicy Facebooka mogą wyszukać nas za pomocą adresu e-mail i na podstawie podanego przez nas numeru telefonu.

Blokujemy i pozbywamy się szkodliwych aplikacji

Zakładka "Blokowanie" - za jej sprawą możemy zablokować konkretnych użytkowników, a także blokować wiadomość od osób trzecich, jak i same zaproszenia z aplikacji. Tutaj również zablokujemy konkretne strony i aplikacje.

Zakładka "Aplikacje" - warto sprawdzić tę zakładkę, znajdziemy w niej listę aplikacji, które mają dostęp do niektórych z udostępnionych przez nas na Facebooku danych. Szybko może okazać się, że odkryjemy na niej od dawna nieużywane aplikacje - nie wiadomo, kto obecnie je kontroluje. Klikając na dowolną aplikację, a potem wybierając ikonę ołówka, można sprawdzić, do czego dostęp otrzymała aplikacja. Kliknięcie na krzyżyk, a potem na button "Usuń", wykasuje aplikację z listy.

Modyfikujemy wyświetlane reklamy

Zakładka "Reklama" - tutaj możemy ukryć się przed reklamodawcami, którym Facebook przekazuje dane, niektóre z informacji o nas (m.in. status związku, pracodawcę, stanowisko czy wykształcenie). W omawianej zakładce można sprawdzić, jaki zewnętrzny reklamodawca otrzymał nasze informacje od Facebooka, oraz zmienić ustawienia wyświetlanych reklam.

Zasada ograniczonego zaufania

Od lat regularnie publikujemy wiadomości o kolejnych facebookowych oszustwach, wykorzystywaniu prywatnych danych, włamaniach do "Fejsa" i szkodliwych aplikacjach - pomimo tego nadal wielu użytkowników najpopularniejszego serwisu społecznościowego lekceważy wszystkie ostrzeżenia i bez większego zastanowienia wyraża zgodę na dostęp do swoich danych kolejnym, podejrzanym aplikacjom. Na Facebooku, tak samo jak w całym internecie, trzeba zawsze mieć się na baczności.