Elon Musk usuwa SpaceX i Teslę z Facebooka

Bunt przeciwko Facebookowi przybiera na sile. W akcję zaangażowane są kolejne firmy, tym razem Elona Muska.

Zdjęcie Elon Musk nawet nie wiedział, że jego firmy mają konta na Facebooku /AFP

Po kolejnej wpadce Facebooka, która ujawniła rażące nadużycia w wykorzystywaniu danych osobowych użytkowników, popularność zaczęła zdobywać inicjatywa #DeleteFacebook. W ciągu ostatnich dni, grono osób, które zadeklarowały, że zrywają z Facebookiem, drastycznie wzrosła.



Reklama

Co więcej, poparcie zaczęły zgłaszać również firmy technologiczne z całego świata. Jako pierwsze, swoje facebookowe konta usunęły Mozilla i Commerzbank. Teraz, do ich grona dołączyły dwie znane marki Elona Muska - SpaceX i Tesla.



Musk został zapytany na Twitterze, czy zamierza w jakikolwiek sposób zareagować na skandal związany z Facebookiem. Miliarder odpowiedział, że nawet nie zdawał sobie sprawy, że na portalu społecznościowym znajdują się konta jego firm i oczywiście zleci ich usunięcie. W ciągu kilku godzin po tej deklaracji, profile SpaceX i Tesli zostały zawieszone. Co ciekawe, firmy wciąż pozostają aktywne na Instagramie.