Dzieła sztuki i związane z nimi ciekawostki

Zdjęcie Kryształowe czaszki, pozostałość cywilizacji Majów, do dzisiaj fascynują archeologów /©123RF/PICSEL

Skąd pochodzą kryształowe czaszki Majów?

Są jednymi z najbardziej tajemniczych artefaktów ludzkości, a ich pochodzenie do dzisiaj stanowi zagadkę. Jedną z podobizn ludzkiej czaszki, zrobionych z kryształu górskiego, odkryto w 1924 roku w dżungli w Belize, w Ameryce Środkowej - na obszarze zamieszkiwanym niegdyś przez cywilizację Majów.

Istnieje teoria, która mówi, że te dzieła sztuki liczą sobie 3600 lat i że indiańscy arcykapłani wykorzystywali je do ezoterycznych rytuałów, na przykład do rzucania klątwy śmierci.

Teza ta wzbudza jednak wątpliwości, ponieważ do dziś nie udało się jednoznacznie ustalić wieku kryształowych czaszek. Niedawno odkryto na jednej z nich mikroskopijne ślady szlifowania, które wskazują na użycie urządzeń do polerowania - i to pochodzących najwcześniej z XIX wieku!

Jak wysoki jest największy posąg na świecie?

Zdjęcie Budda z Leshan /AFP

Wielkiemu Buddzie z Leshan, stojącemu w chińskiej prowincji Henan, nie dorównuje ani Chrystus Król ze Świebodzina (52,5 metra wraz z kopcem), ani nawet nowojorska Statua Wolności (93 metry z cokołem).

Wraz z trzypiętrowym cokołem całkowita wysokość kolosa wynosi 208 metrów – tym samym jest on zdecydowanie największą statuą na naszej planecie.

Figura z brązu waży ponad 1000 ton, a jej budowa kosztowała w przeliczeniu 650 milionów złotych i trwała 11 lat (zakończono ją w 2008 roku).

Nawiasem mówiąc, słynny Kolos Rodyjski, jeden z siedmiu cudów świata antycznego, na liście największych posągów nie wspiąłby się zbyt wysoko – mierzył 30 metrów, więc nie wszedłby nawet do czołowej pięćdziesiątki.

Ile kosztuje najdroższy obraz świata?

Zdjęcie "Kobiety Algieru" autorstwa Pabla Picasso /materiały prasowe

Aukcja zakończyła się uderzeniem młotka przy kwocie 179,4 mln dolarów: "Kobiety Algieru" autorstwa Pabla Picasso zlicytowano na aukcji w Nowym Jorku i tym samym stały się one najdroższym obrazem świata.

Zastąpiły na tej liście tryptyk Trzy studia do portretu Luciana Freuda, namalowany przez Francisa Bacona, który amerykańska kolekcjonerka kupiła w 2013 roku za 142 mln dolarów.

Kompozycja Kobiety z Algieru przedstawia sceny z haremu i jest mieszanką stylów abstrakcyjnego oraz realistycznego. Dzieło to jest jednak tylko najdrożej sprzedanym obrazem na świecie – prace takie jak Mona Lisa autorstwa Leonarda da Vinci uchodzą za bezcenne.

Jak działa mózg artysty?

Malarze, rzeźbiarze czy muzycy widzą świat odmiennie niż zwykli śmiertelnicy. Nic dziwnego: ich mózgi są... inaczej zbudowane. Taki wynik przyniosły badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców.

Po przeskanowaniu mózgów ponad 20 twórców okazało się, że mają oni więcej substancji szarej i białej w tych obszarach, które są odpowiedzialne za motorykę, pamięć proceduralną oraz wyobraźnię wizualną.

- Trudno powiedzieć, na ile talent jest wrodzony, a na ile nabyty - mówi Chris McManus z londyńskiego University College. - Wiele dowodów wskazuje jednak na to, że mózg artystów kształtuje się pod wpływem treningu i specjalizacji - dodaje dr Rebecca Chamberlain z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven.

