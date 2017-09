Dwie asteroidy przeleciały blisko Ziemi

3 września nastąpił bliski przelot meteoroidu 2017 QB35. Ten obiekt znalazł się w odległości około 357 tysięcy kilometrów od Ziemi. W tym samym czasie w większej odległości przelatywała planetoida 3122 Florence.

Moment największego zbliżenia 2017 QB35 do Ziemi nastąpił 3 września około godziny 10:40 CEST. W momencie zbliżenia 2017 QB35 znalazł się w odległości około 357 tysięcy kilometrów od Ziemi. Odpowiada to około 0,95 średniego dystansu do Księżyca. Średnicę 2017 QQ17 wyznaczono na około 5 metrów. Dla porównania bolid czelabiński, który 15 lutego 2013 roku rozpadł się nad Rosją, miał średnicę 17-20 metrów. 2017 OO1 jest zatem obiektem znacznie mniejszym i jego wtargnięcie w atmosferę prawdopodobnie nie wyrządziłoby większych szkód.

Był to 28 bliski przelot planetoidy lub meteoroidu w 2017 roku. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 roku było takich odkryć 24, a w 2014 roku było ich 31. Do tych odkryć należy dołączyć te, które nie zostały dopisane do ogólnodostępnych baz danych. W 2017 roku można się spodziewać kolejnych kilkudziesięciu odkryć meteoroidów i planetoid, które przelecą blisko Ziemi. Wciąż jednak bardzo dużo przelotów nie zostaje wykrytych. Dzieje się tak w szczególności w przypadku przelotów po stronie dziennej, kiedy niemożliwe lub bardzo trudne są naziemne obserwacje astronomiczne.

Warto tu dodać, że na początku września doszło do stosunkowo bliskiego przelotu planetoidy 3122 Florence. Ta planetoida, o średnicy około 4,3 km, jest jedną z największych znanych, jakie zbliżają się do Ziemi. Tym razem 3122 Florence przeszła w bezpiecznej odległości około 7 milionów kilometrów. Odpowiada to dystansowi 18 razy większemu niż odległość od Ziemi do Księżyca. W tej odległości ta planetoida była widoczna przez amatorskie teleskopy. Poniższe nagranie prezentuje przykładowy zapis z obserwacji amatorskich.

Przelot 3122 Florence był także obserwowany przez radioteleskopy - pozwoli to na wyznaczenie dokładnej wielkości oraz kształtu tej planetoidy. Radioteleskop Goldstone uzyskał bardzo dobry obraz tej planetoidy, z rozdzielczością 75 metrów, a w Arecibo z jeszcze wyższą rozdzielczością. Okazuje się, że wokół 3122 Florence krążą dwa małe księżyce! Średnica tych księżyców została wyznaczona na około 80-250 metrów.