Drony to popularne narzędzie do przemytu

Jak donosi The Verge, powołując się na raport USA Today, drony to narzędzie coraz częściej używane do przemytu różnego rodzaju nielegalnych towarów, między innymi na tereny więzień.

Zdjęcie Przez ostatnie 5 lat wykryto co najmniej 12 prób przemytu przy pomocy dronów /AFP

Według raportu, w ciągu ostatnich 5 lat w Stanach Zjednoczonych wykryto 12 incydentów dotyczących więziennego przemytu za pomocą dronów. Latające maszyny dostarczają na tereny więzień towary zakazane - narkotyki, broń, telefony i pornografię.

Biorąc pod uwagę fakt, że niewykrytych przemytów tą drogą jest zapewne znacznie więcej, a namierzenie i złapanie przemytnika (osoby sterującej dronem) jest trudne, problem wydaje się być bardzo poważny.

W związku z tym, Amerykanie pracują nad technologią, która będzie w stanie zapobiec tego typu procederom. Możliwe, że pomoże w tym nowy produkt twórcy Oculusa, Palmera Luckeya - inteligentny system kamer, który monitoruje otoczenie i rozpoznaje obiekty znajdujące się w pobliżu.

Przemyt za pomocą dronów to problem nie tylko amerykańskich więzień. Przypadki transportowania nielegalnych towarów tym sposobem wykrywano również w Australii i Meksyku.