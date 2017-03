Dom wydrukowany przez drukarkę 3D w ciągu doby

Rosyjska firma Apis Cor jest w stanie postawić pełnoprawny dom, którego elementy są wydrukowane w drukarce 3D. Koszty są zaskakująco niskie.

Zdjęcie Domy z drukarki 3D są znacznie tańsze od zwykłych /materiały prasowe

W ramach przedstawienia możliwości drukarki 3D, którą sprzedaje firma Apis Cor, postawiono dom demonstracyjny. Został on wybudowany w ciągu 24 godzin, z elementów, które powstały tylko za pomocą wspomnianej drukarki. Wszystkie części były wytwarzane na miejscu, w temperaturze ujemnej, jednak pod specjalnym namiotem.

Reklama

Budowla jest niewielka - dom ma zaledwie 37 metrów kwadratowych i składa się z przedpokoju, łazienki, pokoju dziennego oraz kuchni. Koszt całej inwestycji to zaledwie nieco ponad 41 tysięcy złotych, co daje około 1110 złotych za metr kwadratowy. Jest to jednak konfiguracja droższa. Zupełnie podstawowa kosztuje około 900 złotych za metr.



Według producenta, dom ma wytrzymać bez problemu minimum 175 lat i jest odporny na temperatury do -40 stopni Celsjusza.