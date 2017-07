Dokumenty z danymi osobowymi publicznie dostępne w internecie

W serwisie Docer.pl internauci umieszczali m.in. skany dokumentów potwierdzających tożsamość. Były one powszechnie dostępne. Jak to możliwe, że doszło do takiej sytuacji.

Zdjęcie Skany dokumentów osobistych można było znaleźć bez problemu na stronie internetowej /©123RF/PICSEL

Umowy o pracę, akty notarialne, skany dowodów, praw jazdy i aktów zgonu, a także uzupełnione zeznania podatkowe, wzory wypełnionych dokumentów i dziesiątki innych materiałów, zawierających dane osobowe - to wszystko można było znaleźć w serwisie Docer.pl, jak słusznie zauważył użytkownik Wykop.pl o pseudonimie Ziemniac. Co najlepsze, większość z tych dokumentów została umieszczona... świadomie przez internautów.

Reklama

Jaką funkcje pełniła platforma Docer? W założeniu umożliwiała dzielenie się wzorami dokumentów, na przykład - umową wynajmu mieszkania, przykładów wypełnienia PIT-a czy notatkami ze studiów. Nie jest to jedyna tego typu usługa w sieci. W regulaminie był jednak zapis, który jasno mówił o tym, że wgląd w umieszczane przez nas dokumenty mogą mieć również osoby trzecie. Łatwo się zatem domyślić, że jeśli umieścimy w serwisie skan prawa jazdy, każdy będzie go mógł, w teorii, zobaczyć. Tak też się stało.

Trudno wyjaśnić, dlaczego niektórzy umieszczali w serwisie cyfrowe kopie swoich dokumentów i umów. Może chcieli udostępnić je znajomym lub rodzinie? Może chcieli mieć kopię zapasową? A może umieścił je tam ktoś inny? Jeśli jednak umieściliśmy je na własne życzenie - trudno mieć pretensję do kogokolwiek.

Administracja Docera obecnie czyści serwis z wszystkich dokumentów, które mogą zawierać dane osobowe. Trudno jednak założyć, że uda się w pełni wyczyścić bazę. Wszystkie osoby, które korzystały z tej platformy, powinny zastanowić się, co w niej umieściły. Warto również dać znać rodzinie i znajomym.