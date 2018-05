Dlaczego bank miałby włamywać się do siebie? IT security w branży finansowej na CONFidence London

Londyn jest światowym centrum finansowym - stolicą branży najbardziej narażonej na cyberataki. Właśnie tam 4 października 2018 odbędzie się kolejna edycja CONFidence, najstarszej polskiej konferencji poświęconej IT security. Zapytaliśmy członków Rady Programowej wydarzenia, co dokładnie było motywacją do stworzenia londyńskiej edycji CONFidence.

Zdjęcie CONFidence London /materiały prasowe

CONFidence staje się międzynarodowym wydarzeniem

Poprzednie edycje konferencji odbywały się nie tylko w Krakowie, ale również Warszawie i Pradze. Startując z pozycji najstarszego, unikalnego wydarzenia dla polskiej branży IT security, CONFidence w ciągu kilkunastu lat rozwoju przerodziło się w spotkanie o światowym charakterze.

Z roku na rok konferencja przyciąga coraz więcej uczestników i cenionych prelegentów dosłownie z całego globu.

- Skoro wiele osób z zagranicy przyjeżdża na CONFidence do Krakowa, to czas, by CONFidence pojechało kiedyś do nich - mówi Adam Haertle, redaktor naczelny serwisu Zaufana Trzecia Strona.

Fintech i IT security w branży Finance

W przeciwieństwie do krakowskiej edycji, agenda konferencji w Londynie będzie skierowana do węższej, wyspecjalizowanej grupy odbiorców.

- Temat bezpieczeństwa IT jest niezmiennie bardzo ważny zarówno dla tradycyjnych udziałowców rynku (banki, ubezpieczyciele), jak i fintechów (przelewy online, mikropłatności, pożyczki wzajemne), które ostatnio rozwijają się bardzo dynamicznie na Wyspach - przypomina Wojciech Dworakowski, Partner Zarządzający w firmie SecuRing.

Skąd jeszcze wynika taki dobór tematyki? Odpowiedź jest prosta.

- Branża finansowa jest najbardziej narażona na ataki przestępców - stwierdza Adam Haertle. Jako że Londyn to między innymi centrum światowych finansów, to właśnie na tym sektorze postanowiliśmy się skupić - dodaje.

Spojrzenie z dwóch perspektyw - offensive i defensive

Po raz pierwszy agenda CONFidence zostanie podzielona na dwie odrębne ścieżki tematyczne, które pozwolą na kompleksowe zapoznanie się z tą problematyką. Adam Lange, Manager zespołu Cyber Threat Intelligence w jednej z największych polskich instytucji finansowych, zdradza jak będzie wyglądał program konferencji.

- Uczestnicy będą mogli zgłębić wiedzę o atakach (ofensywa), metodach ich wykrywania i przeciwdziałania (defensywa) oraz o aktualnych trendach w bezpieczeństwie sektora finansowego. Będzie to także doskonała okazja, aby poszerzyć swoje grono znajomości w branży IT security i na gorąco wymienić doświadczenia.

Wybitni prelegenci omówią tu najbardziej aktualne tematy i zaprezentują realne rozwiązania dla osób pracujących w branży finansów. Ograniczony zakres tematyczny nie oznacza oczywiście, że będzie monotonnie - uczestnicy będą mogli wybierać spośród bogatego spektrum zagadnień.

- Nie zabraknie ważnych, bieżących tematów dla tej branży takich jak zmiany, jakie niesie ze sobą dyrektywa PSD2, bezpieczeństwo nowinek technologicznych (np. blockchain i smart contracts), jak i nowe metody ataku i obrony - wymienia Dworakowski.

Wyłącznie praktyczne rozwiązania i case studies

Cała ta wiedza nie opiera się tylko na suchych faktach. Prelegenci będą posiłkować się realnymi przykładami i badaniami oraz historiami prawdziwych ataków.

- Jeśli chcesz posłuchać, jak wygląda włamanie do banku w 2018 roku - CONFidence London jest dla ciebie - podsumowuje Michał Purzyński, lider zespołu ds. zagrożeń w firmie Mozilla.

Wszystkich, którzy chcą poznać odpowiedź na pytanie dlaczego bank miałby włamywać się sam do siebie, zapraszamy jesienią do Londynu. Szczegóły można znaleźć na stronie: https://confidence-conference.org/london.html