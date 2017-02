Digital signage nowej generacji – LG Flexible Open Frame OLED i Ultra Stretch LCD na ISE 2017

​Podczas trwających w Amsterdamie targów Integrated Systems Europe (ISE) 2017, firma LG Electronics zaprezentowała rozwiązania digital signage dla sektora biznesowego. Wyświetlacze OLED Flexible Open Frame, OLED In-Glass Wallpaper i LCD Ultra Stretch sprawdzą się w branży marketingowej, sztuce wideo, edukacji, hotelarstwie oraz wielu innych obszarach.

Zdjęcie LG Flexible Open Frame /materiały prasowe

Firma LG zaprezentowała w Amsterdamie najnowszy profesjonalny wyświetlacz OLED Flexible Open Frame. Dzięki zastosowaniu organicznych diod, urządzenie emituje światło bez konieczności podświetlenia ekranu. W ten sposób uzyskujemy idealną jakość obrazu pełnego najgłębszych czerni i żywych kolorów, które można podziwiać pod znacznie szerszym kątem niż w przypadku konwencjonalnych ekranów. Wyświetlacze OLED są cienkie i elastyczne, dzięki czemu ekrany najnowszej generacji z opracowanej przez LG linii urządzeń digital signage OLED Flexible Open Frame można montować na wiele sposobów: w orientacji pionowej, poziomej, a także zmieniając ich krzywiznę, uzyskując wypukłe bądź wklęsłe płaszczyzny.

Inne zaprezentowane rozwiązanie LG to 65-calowy ekran OLED Dual-View Curved Tiling, który w pełni wykorzystuje zalety wyświetlaczy OLED. Ekran składa się z ośmiu dwustronnych, połączonych ze sobą elastycznych paneli, które pozwalają na doskonałe odwzorowanie obrazu i oglądanie go pod każdym kątem w rozdzielczości 4K Ultra HD. Zainstalowany w nich układ System-on-Chip (SoC) współpracuje ze 128 GB pamięci wewnętrznej, co umożliwia wyświetlanie treści w jakości UHD bez potrzeby korzystania z osobnego komputera lub odtwarzacza.

Opracowany przez LG wyświetlacz OLED In-Glass Wallpaper zbudowano z dwustronnych, ultracienkich paneli OLED chronionych warstwą szkła. Sprawdzi się w butikach, galeriach sztuki i wszędzie tam, gdzie wyrafinowane akcenty decydują o szczególnym charakterze wnętrza. Ekran OLED In-Glass Wallpaper dostępny będzie w wersji stojącej, a także do powieszenia na ścianie, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w przestrzeni biznesowej.

Podczas ISE 2017 LG zaprezentowało także OLED Video Wall w wersji 65- i 55-calowej umożliwiający wyświetlanie treści w orientacji pionowej i poziomej. Odwiedzający stanowisko LG na targach będą mieli okazję zobaczyć instalację 1 x 4 OLED Video Wall, którą można połączyć z innymi urządzeniami, tworząc różnorodne konfiguracje.

Zdjęcie LG Dual-View Curved Tiling / materiały prasowe

LG zaprezentowało także ścianę telewizyjną składającą się z dwunastu 55-calowych paneli LCD, dzięki której widz dosłownie zanurza się w wyświetlanym obrazie. Dzięki zastosowaniu cienkiej obudowy ekranów, poszczególne elementy można łączyć ze sobą, budując jeszcze większe wyświetlacze do wykorzystania w celach komercyjnych. Podczas targów zadebiutowało także rozwiązanie digital signage Ultra Stretch z 86-calowym ultraszerokim wyświetlaczem 58:9, dyskretną obudową oraz opcją podziału ekranu, dzięki której można prezentować cztery różne obrazy jednocześnie.

Inny duży wyświetlacz zaprezentowany przez LG to 88-calowy ekran Ultra Stretch, wyposażony w funkcję wyświetlania obrazów w proporcji 32:9 i podział ekranu. Jego ekran stanowi ekwiwalent dwóch połączonych 49-calowych paneli umieszczonych obok siebie.

Na targach ISE 2017 LG zaprezentowało także inne rozwiązania digital signage w technologii LED. Wśród nich znalazł się duży, 173-calowy ekran Ultra HD LED wyposażony w regularnie rozmieszczone diody o średnicy 1 mm, gwarantujące równomierne podświetlenie całej płaszczyzny. Kolejną wyjątkową technologią, która zadebiutowała na tegorocznych targach, jest transparentna folia z diodami LED, którą można zamontować na oknach, by stworzyć instalacje o większych rozmiarach. Folia to element linii urządzeń digital signage, które zostaną wprowadzone na rynek na początku 2017 roku.