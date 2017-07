Dell przedstawił pierwszy laptop z bezprzewodowym ładowaniem

Dell Latitude 7285 to pierwszy laptop 2w1, który jest wyposażony w funkcję bezprzewodowego ładowania.

Zdjęcie Bezprzewodowa klawiatura posiada technologię WiTricity /materiały prasowe

Model Latitude 7285 to tablet z dołączaną klawiaturą, czyli tak zwana hybryda. Według producenta, jest to sprzęt uniwersalny, który może zastąpić zarówno komputer, jak i tablet. Jego najbardziej innowacyjną funkcją jest system WiTricity, który pozwala na bezprzewodowe ładowanie - wystarczy położyć klawiaturę na specjalnej macie.

Obudowa samego tabletu (bez klawiatury) ma wymiary: 7,25 x 274,8 x 209,2 mm, a jego waga to zaledwie 680 gramów. Od strony technicznej, laptop prezentuje się również całkiem interesująco. Komputer wyposażono w matowy ekran dotykowy IGZO o przekątnej 12,3 cala, rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli, z obsługą rysika. Wydajność to efekt współpracy procesorów Intel Core Kaby Lake-Y (Core i5-7Y54, Core i5-7Y57 lub Core i7-7Y75), pamięci RAM LPDDR3-1866 16 GB, zintegrowanej grafiki Intel HD Graphics 615 i dysku SSD o pojemności do 512 GB.



Komputer posiada także kamerkę 720p, dwa porty USB typu C, Bluetooth 4.2 i gniazdo na kartę SIM (z modemem LTE).



Ceny Latitude 7285 zaczynają się od 1199 dolarów.