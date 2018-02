Cyfrowy Polsat: Nowy pakiet Premium Max Plus

Premium Max Plus to nazwa nowego pakietu, który od 14 lutego br. będzie dostępny w ofercie Cyfrowego Polsatu. Będzie to najdroższy pakiet tego operatora i będzie zawierał pełną ofertą telewizyjną. Jednocześnie platforma zrezygnuje z oferowania pakietu Mini HD.

Zdjęcie Cyfrowy Polsat /SatKurier

Nowy pakiet Premium Max Plus w cenie 120 zł miesięcznie będzie obejmował: pakiet Premium, HBO GO, opcję On The GO, pakiet Eleven Sports i pakiet Rozrywka HD. Z pakietem sVOD będzie kosztował o 10 zł więcej, czyli 130 zł miesięcznie.

Reklama

Jednocześnie Cyfrowy Polsat zrezygnuje z oferowania pakietu Mini HD - nie będzie już możliwości jego zakupu. Od 14 lutego br. najniższym pakietem w ofercie będzie Rodzinny HD.

Ponadto dla nowych umów obowiązywać będą zmienione ceny pakietów telewizyjnych. Wszystkie ceny zostaną zaokrąglone do pełnej kwoty (np. z 19,99 zł do 20 zł).

Anita Kaźmierska