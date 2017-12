Code Europe - co ponad 1400 programistów robiło w Krakowie?

HoloLens, projekt “Avatar” i biohacking, czyli sposób na zyskanie prawdziwych super mocy, to tylko wybrane technologie jutra, o których rozmawiano podczas największej konferencji programistycznej Code Europe w Krakowie. Do stolicy Małopolski przyjechało aż 1400 specjalistów IT i 64 wybitnych prelegentów z całego świata. Czego można się było dowiedzieć?

Zdjęcie Code Europe /materiały prasowe

Największą popularnością wśród uczestników konferencji Code Europe w Krakowie cieszyły się prelekcje programistów i specjalistów IT z największych firm technologicznych:

Edward Burns, na co dzień Consulting Member of the Technical Staff w Oracle, bloger mochimachine.org/, badacz programistów i autor książki “Secrets of the Rock Star“, poprowadził wykład “Secrets of the Above Average Programmers". To spotkanie przyciągnęło przede wszystkim tych, którzy dbają o swój rozwój zawodowy i zastanawiają się, jak inwestować czas i rozwijać kompetencje.

Nicolás Bevacqua, Front-end Engineer z Elastic, znany jako bloger Ponyfoo, autor m.in. “JavaScript Application Design" czy “Practical Modern JavaScript", poprowadził wykład “Modular Design". Nicolás zaprezentował innowacyjne sposoby efektywnego tworzenia modułów w JavaScript i budowy dużych aplikacji o strukturze modułowej.

Alex Castillo, autor bloga http://www.castillo.io/, na co dzień Software Engineer w Netflix, pasjonat Angulara, Reacta i NeuroTech poprowadził wykład “NeuroJavascript III: Moving things with your mind", w którym podzielił się najnowszymi odkryciami na temat pracy ludzkiego mózgu i podpowiedział, jak przeprowadzać eksperymenty behawioralne za pomocą Angular 2 i uczenia maszynowego.

Janna Loeffler, Senior Ride Control Software Engineer w The Walt Disney Company, zdradziła uczestnikom Code Europe sekret sukcesu parków rozrywki Walt Disney World. Podczas wykładu “DevOps at Walt Disney Imagineering: Integrating Talent and Tools"Janna Loeffler opowiedziała o najnowszych rozwiązaniach technologicznych w branży rozrywkowej.

Zdjęcie Code Europe / materiały prasowe

Na uczestników Code Europe w Krakowie czekała unikalna wiedza:

10 ścieżek tematycznych: Cloud Computing, Data Science, Future & Inspire, Gamedev, Java & Scala, DevOps & Architecture & Microservices, Everything Hardware, Programming languages, Tomorrow Web, Security & Testing

64 światowej klasy prelegentów z 22 krajów

46 wykładów i 6 warsztatów

Organizatorem konferencji programistycznej Code Europe jest Grupa Absolvent.pl. Wiosną odbędzie się czwarta edycja wydarzenia.

Gdzie i kiedy odbędzie się kolejna edycja Code Europe w 2018 roku?

Warszawa - 24 kwiecień

Wrocław - 26 kwiecień

Kraków - 08 maj

Szczegóły i agenda wiosennej Code Europe już wkrótce: https://www.codeeurope.pl/en

Organizator Code Europe: portal www.absolvent.pl