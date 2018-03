Co zastąpi Skype’a for Business?

Sprawna współpraca w organizacji bez Skype’a for Business wydaje się w wielu firmach wręcz niemożliwa, jednak jak poinformował jakiś czas temu Microsoft, już wkrótce zastąpi go Teams, który ma zrewolucjonizować komunikację grupową. Co to oznacza dla użytkowników?

Decyzja Microsoftu może być pewnym zaskoczeniem. Aplikacja cieszy się dużą popularnością i spełnia podstawowe zadania w zakresie firmowej komunikacji. Następcą programu Skype for Business ma być Teams. Dlaczego gigant z Redmond chce pożegnać się z kultowym komunikatorem?

- Microsoft uwzględnił nowe potrzeby firm w zakresie wymiany informacji i opracował narzędzie integrujące wszystkie elementy niezbędne do zapewnienia sprawnej współpracy. Użytkownik otrzymuje kompleksowe rozwiązanie łączące grupy Office 365, dokumenty, zapis rozmów, a także integrujące głos i obraz. Co ważne, Teams można uruchomić zarówno poprzez aplikację na pulpicie, przeglądarkę, a także klienta na urządzeniach mobilnych - podkreśla Konrad Nieboj, specjalista z firmy Senetic.

Teams pojawił się na rynku niespełna rok temu, ale dopiero niedawno Microsoft mianował go jednym z flagowych elementów Office 365. Zadecydowały o tym dwa czynniki: rozwój nowoczesnej komunikacji w firmach oraz wysokie oceny użytkowników korzystających z tego rozwiązania.

- Migracja ze Skype for Business do Microsoft Teams od strony technicznej nie oznacza rewolucji, natomiast gwałtowna zmiana nastąpi w zakresie współpracy. Będzie łatwiej i szybciej, a przecież o to chodzi. W planach dla małych i średnich firm Teams jest dostępny w Business Essentials i Business Premium, w Enterprise nie ma go tylko w ProPlus, czyli dokładnie tak samo, jak w przypadku Skype for Business - tłumaczy specjalista z Senetic.

Teams ma usprawnić komunikację wewnątrz zespołu. Co to oznacza w praktyce? Aplikacja umożliwia prowadzenia konwersacji indywidualnych oraz czatów grupowych, przesyłanie głosu i obrazu, wymianę dokumentów, planowane spotkań czy prowadzenie kalendarza. Dodatkowym walorem Teams jest intuicyjny interfejs, zapewniający łatwą i przyjazną obsługę. Tworząc zespoły w grupach Office 365, można je odnaleźć w Teams i za pomocą jednego kliknięcia kontynuować wątek, trafiając do zainteresowanych. Ciekawym dodatkiem jest możliwość wykorzystania botów zewnętrznych firm, przyspieszających rozwiązywanie problemów z innymi usługami w organizacji.

Kiedy zmiany wejdą w życie?



Skype for Business nie zniknie od razu. Co prawda nowi użytkownicy rozwiązań Mac już teraz otrzymują Office 365 z Microsoft Teams zamiast Skype for Business, jednak pozostali mogą korzystać z obu narzędzi, przystosowując się do zmian.