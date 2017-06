Cisco prezentuje sieć przyszłości, która się uczy, dostosowuje do otoczenia i ewoluuje

Cisco zaprezentowało przełomowe rozwiązania dla sieci korporacyjnych. Są one realizacją wizji zmierzającej do stworzenia intuicyjnego systemu, który niweluje zagrożenia, a przy tym ewoluuje, uczy się i przewiduje.

Nowa sieć Cisco pomoże firmom w uwolnieniu ich możliwości i rozwiązaniu wcześniej nierozwiązywalnych problemów, wynikających z coraz większej liczby podłączonych urządzeń i rozproszenia technologii.

Nowe rozwiązania są rezultatem wielu lat badań i rozwoju prowadzonych przez Cisco w celu wymyślenia na nowo sieci i przystosowania jej do czasów, gdy inżynier sieciowy, który obecnie zarządza setkami urządzeń, w roku 2020 będzie prawdopodobnie zarządzać ich milionem.

"Nigdy wcześniej sieć nie była bardziej krytyczna dla sukcesu biznesowego, ale też nigdy nie była pod tak wielką presją, jak obecnie", powiedział Chuck Robbins, CEO Cisco. "Budując bardziej intuicyjną sieć, tworzymy inteligentną platformę o niezrównanym poziomie bezpieczeństwa, odpowiadającą na obecne i przyszłe potrzeby biznesu".

Dziś firmy zarządzają swoimi sieciami w ramach tradycyjnych procesów IT, które nie są przystosowane do nowych czasów. Nowe podejście Cisco tworzy intuicyjny system, który nieustannie się uczy, dostosowuje do otoczenia, automatyzuje i optymalizuje działanie sieci, jednocześnie chroniąc ją przed stale zmieniającym się krajobrazem współczesnych zagrożeń.

"Cisco Encrypted Traffic Analytics (ETA) odpowiada na problemy bezpieczeństwa sieciowego, które wcześniej wydawały się nie do rozwiązania", powiedział David Goeckler, wiceprezes Cisco odpowiedzialny za rozwiązania sieciowe i bezpieczeństwo. "ETA wykorzystuje cyfrową analitykę organizacji Cisco Talos w celu wykrywania znanych sygnatur ataków nawet w szyfrowanym ruchu, zapewniając bezpieczeństwo przy zachowniu prywatności".

Dzięki temu, że znaczna większość światowego ruchu w Internecie przepływa przez sieci Cisco, firma jest w stanie analizować cenne dane i dostarczać działom IT wnioski, pozwalające w czasie rzeczywistym wyłapywać wszelkie anomalie i przewidywać problemy, bez naruszenia prywatności. Automatyzując brzeg sieci i wbudowując uczenie maszynowe i analitykę u podstaw systemu, Cisco czyni zarządzalnym to, co do tej pory było niezarządzalne, pozwalając firmom skupić się na strategicznych potrzebach biznesowych.

Już 75 globalnych firm i organizacji, w tym Accenture, DB Systel GmbH czy NASA, testuje działanie tych rozwiązań sieciowych nowej generacji.

Siec: informowana przez kontekst i ukierunkowana na cel

Cisco zmienia fundamenty sieci i wprowadza nowe podejście do sprzętu i zaawansowanego oprogramowania sieciowego. Przejście z modelu, gdzie w centrum sieci był sprzęt, do sieci napędzanych oprogramowaniem pozwoli klientom na wykładniczy skok w produktywności i wynikach biznesowych. Intuicyjna sieć jest inteligentną, bezpieczną platformą, która działa w oparciu o kontekst i jest ukierunkowana na cel biznesowy:

· Cel: sieć pozwala działom IT odejść od żmudnych, tradycyjnych procesów, w kierunku automatyzacji, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie milionami urządzeń w ciągu minut - to kluczowa zmiana, która pozwoli organizacjom sprawnie poruszać się w nieustannie zmieniającym się środowisku technologicznym.

· Kontekst: interpretowanie danych we właściwym kontekście pozwala sieci dostarczać nowych informacji. Ważne są bowiem nie tylko surowe dane, ale otaczający je kontekst - kto, co, kiedy, gdzie, jak. Intuicyjna sieć interpretuje te wszystkie informacje, co skutkuje wyższym poziomem bezpieczeństwa oraz optymalnym i szybszym działaniem.

· Intuicja: Cisco wykorzystuje ogrom danych przesyłanych przez sieci na całym świecie, a dzięki wbudowanym mechanizmom uczenia maszynowego, uwalnia potencjał danych, dostarczając istotnych wniosków i przewidując kolejne działania.