Chiny będą miały własną kolej Hyperloop

Chińska organizacja CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) wyraziła zainteresowanie projektem Hyperloop.

Zdjęcie Kolej magnetyczna HyperFlight może być cztery razy szybsza niż Hyperloop /Twitter /Internet

Jak oficjalnie ogłoszono, Chińczycy chcą zbudować własną kolej przyszłości, bazując na pomyśle startupu Elona Muska. Ma ona nazywać się HyperFlight i łączyć wszystkie największe miasta w Państwie Środka. Chińczycy wierzą, że ich wynalazek byłby w stanie osiągać zawrotną prędkość równą 4000 km/h, co pozwoli na ekspresowe przemieszczanie się po kraju.



Dla porównania, Hyperloop docelowo ma poruszać się około cztery razy wolniej. Co więcej, podobno ruszyły już pierwsze prace związane z opracowywaniem niezbędnych technologii, a CASIC zgłosiło już około 200 patentów, które mają okazać się pomocne w kolejnych etapach rozwoju.



Póki co, nie znamy żadnych szczegółów, ani dokładnych zasad działania systemu Chińczyków. Nie podano również, kiedy można spodziewać się pierwszych oficjalnych prezentacji. Można jednak być pewnym, że w przypadku zakończenia jakiegokolwiek istotnego etapu, twórcy nie omieszkają się pochwalić.