Chińczycy zaprezentowali rewolucyjny autonomiczny tramwaj

W Chinach zaprezentowano autonomiczny miejski pociąg, który porusza się po wirtualnych torach.

Zdjęcie Pojazd jest połączeniem tramwaju, pociągu i autobusu /YouTube

Wkrótce, na ulice chińskiego miasta Zhuzhou wyjedzie nietypowy środek transportu publicznego o nazwie ART. To pojazd wyglądający jak tramwaj, jednak poruszający się na kołach z oponami i nie potrzebujący sieci trakcyjnej. Dodatkowo, może on poruszać się bez kierowcy, a w razie potrzeby można do niego doczepić dodatkowe wagony.

Poruszanie się pojazdu nie będzie jednak swobodne, jak w przypadku autobusu. Będzie on jeździł po wirtualnych torach, które stworzy sieć współpracujących czujników wbudowanych w drogę i karoserię pociągu.



Wideo Chiński autonomiczny tramwaj

ART będzie napędzany silnikami elektrycznymi zasilanymi wbudowanymi akumulatorami. Ich efektywność ma być imponująca - 10 minut ładowania w bazie wystarczy na przejechanie 25 kilometrów, a prędkość maksymalna to 70 km/h. Jeden wagon pojazdu będzie mógł pomieścić do 100 pasażerów.



Pierwsza linia ART ma powstać w 2018 roku w w Zhuzhou. Realizacją pomysłu zajmie się firma CRRC.