Chińczycy uruchamiają najdłuższą trasę szybkiej kolei na świecie

Chińska sieć połączeń kolejowych rozrasta się w szybkim tempie. Jeszcze przed końcem roku oficjalnie otwarto kolejny odcinek.

Zdjęcie Chińska kolej rozwija się w szybkim tempie /AFP

Chińczycy zakończyli 7-letnie prace nad trasą łączącą miasta Kunming i Szanghaj. Są one odległe od siebie o ponad 2300 kilometrów i dotychczas podróż pociągiem pomiędzy nimi zajmowała 35 godzin. Dzięki nowo otwartemu połączeniu, skróci się ona ponad trzykrotnie i zajmie jedynie 11 godzin.

Pociąg porusza się z maksymalną prędkością 350 kilometrów na godzinę, a dokładny dystans jaki pokonuje na tej trasie to 2252 kilometry. Prowadzi ona przez 5 prowincji: Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Guizhou i Yunnan.

Chińska sieć szybkich połączeń kolejowych ma już w sumie ponad 20.000 kilometrów, co daje wynik najlepszy na świecie. W ostatnich dwóch latach, państwowa spółka odpowiadająca za koleje wydała na nowe inwestycje około 860 milionów dolarów.



Co więcej, chiński rząd planuje budowę transgranicznych połączeń kolejowych, łączących Kunming z krajami takimi jak Laos, Wietnam i Birma. Ma to między innymi na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego w tym stosunkowo słabo rozwiniętym regionie.