CES 2017: LG prezentuje nowy sprzęt audio

Podczas zbliżających się targów CES 2017 w Las Vegas, firma LG Electronics zaprezentuje bogatą ofertę sprzętu audio opracowaną z myślą o szerokiej grupie konsumentów, od zagorzałych audiofilów po słuchaczy amatorów. Wśród najnowszych produktów znajdą się soundbar z systemem Dolby Atmos, głośniki oraz systemy dla DJ-ów.

Soundbar SJ9 wykorzystuje możliwości systemu Dolby Atmos, dzięki któremu pomimo smukłej konstrukcji oferuje kinowe efekty dźwiękowe. Nowa listwa składa się z kilku głośników, w tym dwóch skierowanych do przodu. W ten sposób bogaty i intensywny dźwięk odtwarzany przez soundbar LG dociera do słuchacza ze wszystkich stron.

System Dolby Atmos pozwala na uzyskanie efektu „przemieszczającego się źródła dźwięku”, które można precyzyjnie ukierunkować i tym samym uzyskać realistyczne wrażenia słuchowe podczas oglądania filmów. Zastosowanie złożonych metadanych pozwoliło na postrzeganie odtwarzanych dźwięków jako niezależnych obiektów, dzięki czemu w 3-wymiarowej przestrzeni odsłuchowej można odwzorować położenie oraz wielkość pojedynczych źródeł. W ten sposób dźwięk odbija się w czasie rzeczywistym i dociera do słuchacza z odpowiednich kierunków, nawet znad jego głowy.

Soundbar LG SJ9 odtwarza dźwięk w technologii 4K Sound, która jest kompatybilna z bezstratnymi formatami plików audio, umożliwiającymi uzyskanie dźwięku identycznego z tym zarejestrowanym w studiu nagraniowym. Ponadto, funkcja Sound Upconverting pozwala na podwyższenie jakości dźwięku ze standardowych plików audio do poziomu 24 bit/192 kHz zapewniającego brzmienia bogate w szczegóły. Funkcja 4K Pass-Through umożliwia uzyskanie nieskazitelnego dźwięku bez pogarszania jakości obrazu przesyłanego przez interfejs HDMI oraz gwarantuje ich synchronizację.

Podczas targów LG zaprezentuje także elegancki soundbar SJ8 wyróżniający się mocnym dźwiękiem oraz smukłym profilem o grubości zaledwie 38 mm. Dzięki zestawowi TV Perfect Fit Kit, Soundbar SJ8 jest idealnie dopasowany do telewizorów LG z oferty na rok 2017. Podobnie jak listwa SJ9, model SJ8 wyposażony został w wiele atrakcyjnych funkcji, takich jak 4K Sound, czy 4K Pass-Through czy wbudowany moduł Chromecast, który umożliwia strumieniowe przesyłanie treści.

LG SJ7 to uniwersalny soundbar o mocy aż 320 W oraz interesującej konstrukcji umożliwiającej rozdzielenie jej na dwie części i ustawianie w pozycji poziomej lub pionowej. Obie połowy systemu SJ7 są połączone bezprzewodowo, co pozwala na odtwarzanie dźwięku stereo. W jedną z części listwy głośnikowej wbudowany został akumulator i dwa przełączniki. Za pomocą pierwszego można łatwo przekształcić ją w tylny głośnik do odtwarzania wyraźnego dźwięku przestrzennego. Drugi przełącznik natomiast, umożliwia włączenie trybu przenośnego i używanie systemu jako bezprzewodowego głośnika Bluetooth.

Systemy LG LOUDR, które umożliwiają odtwarzanie mocnego i czystego dźwięku, zaprojektowano z myślą o twórcach muzyki oraz miłośnikach imprez. Model CJ98 ma moc aż 3500 W, dzięki czemu pozwala w łatwy sposób uzyskać klubową atmosferę. Został wyposażony w dźwignię Party Thruster umożliwiającą DJ-owi uzyskanie efektów świetlnych zsynchronizowanych z odtwarzaną muzyką. System SJ98 posiada także zestaw elementów służących do sterowania efektami dźwiękowymi, a także funkcje stworzone do efektywnego przesyłania treści audio. Entuzjaści karaoke docenią szeroki wybór efektów wokalnych oraz funkcję Karaoke Star, która tłumi partie wokalne odtwarzanej piosenki i pozwala na zmianę tonacji utworu.

LOUDR OJ98 to stylowy, zintegrowany system nagłośnienia gwarantujący wyjątkową zabawę na imprezie. Zastosowano w nim subwoofer o konstrukcji zaprojektowanej tak, by uzyskać w nim duże ciśnienie akustyczne. Ponadto, model OJ98 wyposażono w funkcję Sparkle Lighting zapewniającą efekty świetlne pulsujące w rytm muzyki oraz Party Kick Starter, która symuluje odgłos silnika w samochodzie wyścigowym, znany z wielu klubowych remixów. System LG, zaprojektowany specjalnie dla DJ-ów, ma wysokość 109 cm, dzięki czemu dostęp do dźwigni Party Thruster oraz innych elementów obsługowych jest niezwykle wygodny.

Podczas targów CES firma LG zaprezentuje również przenośny system FJ7 o mocy 400 W, który dzięki poręcznej konstrukcji, pozwala na odtwarzanie w dowolnym miejscu mocnego dźwięku bez jakichkolwiek zniekształceń. Projektanci systemu FJ7 położyli nacisk na mobilność, dlatego jego obudowa ma wygodne uchwyty oraz kółka ułatwiające transport.