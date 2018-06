CEBIT 2018: Pierwsza kamera AI i inne nowości od Huawei

Podczas rozpoczynających się targów CEBIT 2018 Huawei zaprezentował najnowsze rozwiązania tworzące inteligentne połączenia, które przyspieszają transformację technologiczną przedsiębiorstw. Wśród nich znalazła się kamera z funkcją AI, ulepszona platforma OceanConnect IoT, zmodernizowane rozwiązanie eLTE-IoT oraz nowość – eLTE-DSA.

Zdjęcie 2018 Huawei zaprezentował najnowsze rozwiązania tworzące inteligentne połączenia, które przyspieszają transformację technologiczną przedsiębiorstw /AFP

- IoT pomaga przedsiębiorstwom łączyć świat fizyczny i cyfrowy. Tworzy cykl, w którym czujniki wbudowane w świat fizyczny dostarczają ciągłych informacji zwrotnych do świata cyfrowego, który następnie steruje tym fizycznym. Internet przedmiotów wraz z AI pomaga zwiększyć wydajność i zautomatyzować łączenie obu tych światów, dzięki czemu usprawnia cyfrową łączność w systemie nerwowym przedsiębiorstw - powiedział podczas swojego przemówienia zatytułowanego "Creating Intelligence & Connectivity Genes for Enterprises' Digital Neurons", Qiu Heng, Prezes Global Marketing, Enterprise Business Group.

Reklama

Raport Huawei's Global Connectivity Index (GCI) pokazuje, że inteligentne połączenia przyniosą nową falę innowacji i będą napędzać rozwój gospodarczy. Szacuje się, że do 2025 r. wartość gospodarki cyfrowej osiągnie 23 bln USD. Inteligentna łączność będzie więc miała ogromny wpływ na światową gospodarkę, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, przemysł wytwórczy i wiele innych sektorów. Określi również, w jaki sposób sektory przemysłu zarządzają swoją cyfrową transformacją. Tym bardziej, że jak wynika z analizy IDC, w latach 2014-2020 wielkość danych wzrośnie 5,5-krotnie. Algorytmy takie jak dokładność identyfikacji poprawią się o 4%. Natomiast moc obliczeniowa wzrośnie aż 30-krotnie.

Pierwsze kamery AI

Podczas targów CEBIT 2018 Huawei zaprezentował pierwszą w branży kamerę z oprogramowaniem (SDC) z funkcją AI, serię M/X. Jej zastosowanie może być bardzo zróżnicowane ze względu na 25-krotnie zwiększoną możliwość przetwarzania obrazu. Na przykład, w środowiskach o niskim natężeniu światła, charakterystyczna szybkość akwizycji przekracza 85 proc.. Kamera posiada także automatyczną konfigurację parametrów dla pory dziennej, nocnej oraz przy różnych warunkach pogodowych, takich jak zachmurzenie, deszcz czy śnieg. Podczas wykrywania czasu lub zmian, kamera dostosowuje swoje ustawienia, aby zapewnić jak najwyższą jakość obrazu. Nie jest więc potrzebna ręczna interwencja, co znacznie zwiększa wydajność operacyjną systemu. Może ona także dynamicznie ładować algorytmy do wielu aplikacji. Ponadto, w przeciwieństwie do tradycyjnych kamer, które wymagają ręcznego uaktualniania co zazwyczaj powoduje przerwy w pracy, M/X posiada funkcję aktualizacji online, zapewniając ciągłość pracy.

Ulepszona platforma OceanConnect IoT

W Hanowerze Huwei przedstawił ulepszoną platformę OceanConnect IoT, obsługującą systemy samochodowe. Nowa wersja zapewnia jeszcze bezpieczniejszą i bardziej niezawodną łączność samochodów, obsługując setki milionów połączeń i jednoczesny dostęp z milionów pojazdów. Elastyczność platformy wspiera jej wdrażanie w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych, dostosowując się do ich różnych struktur. Gromadzi również dane o stanie pojazdu i zachowaniach użytkowników oraz analizuje je w celu tworzenia profili kierowców i pojazdów (Digital Twins) w chmurze. Umożliwia to m.in. inteligentną dystrybucję treści i rekomendacje serwisowe.

Ponadto, OceanConnect IoT oddzielając dane od usług, pomaga firmom motoryzacyjnym kontrolować ich zasoby cyfrowe, łączyć treści i aplikacje innych firm oraz budować kwitnący ekosystem wokół ich działalności. Platforma Huawei połączona jest z V2X (Vehicle-to-everything). Współpraca ta obejmuje inteligentną synergię między pojazdem a drogą w celu rozwoju doświadczeń kierowców przy jednoczesnym zapewnieniu nowych poziomów bezpieczeństwa i wydajności.

Zmodernizowane rozwiązanie eLTE-IoT i nowość eLTE-DSA

eLTE-IoT wykorzystuje innowacje technologiczne w celu dalszej poprawy wydajności. Obejmuje teraz promień 10 km przy sygnałach silniejszych o 10%. Opóźnienie w komunikacji jest natomiast zredukowane o 50%, podczas gdy maksymalny czas czuwania został wydłużony do 10 lat.

Z kolei rozwiązanie eLTE-DSA wykorzystuje technologię Dyskretnej Agregacji Widma (DSA) do stworzenia szerokiego pasma poprzez konwergencję małych częstotliwości - niektóre z nich są ciągłe, podczas gdy inne rozproszone. Technologia DSA umożliwia elastyczny dobór i połączenie kilku cennych funkcji. Rozwiązanie to wspiera elastyczną agregację wszystkich 280 zakresów częstotliwości około 230 MHz. Huawei będzie również promować zastosowanie DSA w innych częstotliwościach w przyszłości. eLTE-DSA poprawia również ogólny promień pokrycia o 40%, a opóźnienie interfejsu powietrznego jest zredukowane do 20 ms.

Wprowadzone nowości na tegorocznych targach CEBIT to dopiero początek. W październiku tego roku Huawei będzie gospodarzem Huawei Connect 2018 w Szanghaju, gdzie zaprezentuje kolejne rozwiązania z obszaru AI, a także wprowadzi na rynek swoją flagową platformę cyfrową. Huawei Enterprise BG będzie więc nadal podążać za wizją, która ma na celu wprowadzenie technologii cyfrowych do każdej organizacji, aby zapewnić w pełni połączony oraz inteligentny świat.