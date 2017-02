Bliski przelot planetoidy 2017 BJ30

31 stycznia doszło do bliskiego przelotu planetoidy 2017 BJ30. Obiekt o średnicy porównywalnej z bolidem czelabińskim przemknął w odległości około 396 tysięcy kilometrów od Ziemi.

Zdjęcie Średnicę 2017 BJ30 wyznaczono na około 17 metrów /©123RF/PICSEL

Moment największego zbliżenia 2017 BJ30 do Ziemi nastąpił 31 stycznia o godzinie 03:35 CET. W tym momencie planetoida znalazła się w odległości około 396 tysięcy kilometrów. Odpowiada to około 1,03 średniego dystansu do Księżyca.

Średnicę 2017 BJ30 wyznaczono na około 17 metrów. Dla porównania bolid czelabiński, który 15 lutego 2013 roku rozpadł się nad Rosją, miał średnicę 17-20 metrów. 2017 BJ30 jest zatem obiektem o porównywalnej wielkości i gdyby wtargnął w atmosferę naszej planety, mógłby wyrządzić podobne szkody.

Jest to czwarty wykryty bliski przelot w 2017 roku. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 roku było takich odkryć 24, a w 2014 roku było ich 31. Należy do nich dołączyć te, które nie zostały dopisane do ogólnodostępnych baz danych.

W 2017 roku można się spodziewać kolejnych kilkudziesięciu odkryć meteoroidów i planetoid, które przelecą blisko Ziemi. Wciąż jednak bardzo dużo przelotów nie zostaje wykrytych. Dzieje się tak w szczególności w przypadku przelotów po stronie dziennej, kiedy niemożliwe lub bardzo trudne są naziemne obserwacje astronomiczne.