Big Data GigaCon w Warszawie

5 czerwca w Warszawie odbywa się konferencja Big Data GigaCon. Spotkanie to będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy, nawiązania nowych kontaktów.

Zdjęcie Big Data GigaCon /materiały prasowe

Podczas tego wydarzenia będziecie mieli okazję posłuchać 7 prelekcji prowadzonych przez ekspertów, również z INTERIA.PL.

Reklama

Agenda wydarzenia przedstawia się następująco:

Użytkownik czy redaktor - kto ma większy wpływ na treści w portalu?

Big Data u wydawcy internetowego

- Seweryn Ożóg, Jan Kowalski (INTERIA.PL)

Big Data - szanse i zagrożenia

- Michał Koziara (SILMINE)

Architektura DataLake

- Artur Fejklowicz (TVN S.A.)

Analityka danych w środowisku hadoop

- Piotr Czarnas (Querona)

Bring your Big Data to live with Tableau!

- Piotr Reszka (Astrafox)

Duże dane, duży kłopot. BIG DATA - praktyka okiem prawnika

- adw. Krzysztof Freliszka i adw. Edyta Gosk-Grodzka (Freliszka Gosk-Grodzka Karwowski Adwokaci Radcowie Prawni Spółka Partnerska)

RODO a BigData

-Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.)

Konferencja jest bezpłatna, wystarczy zarejestrować się na stronie wydarzenia: http://gigacon.org/event/bigdata_waw_17/