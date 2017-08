Będzie coraz mniej absolwentów informatyki

Mimo rosnącego zapotrzebowania na programistów, liczba absolwentów kierunków informatycznych w Polsce nadal spada.

Zdjęcie Uczelnie wyższe będą miały problem z liczbą absolwentów informatyki /©123RF/PICSEL

Naturalnym rozwiązaniem problemu deficytu programistów w Polsce powinni być świeżo upieczeni absolwenci studiów informatycznych. Jednak od 2006 roku liczba nowoprzyjętych studentów na kierunki IT maleje. Według prognoz szkoły programowania online Kodilla, ten trend będzie utrzymywał się aż do 2020 roku.

Od 2006 do 2017 roku liczba studentów na kierunkach informatycznych zmniejszyła się o ponad 25 tys. Z danych GUS wynika, że w 2017 roku pojawi się 13 190 absolwentów kierunków informatycznych, czyli o 29 proc. mniej niż w roku 2006.

Dlaczego coraz mniej osób kończy studia informatyczne?

Głównym powodem jest niż demograficzny. W latach 1983 - 2001 drastycznie spadała liczba urodzeń w Polsce, co obecnie skutkuje małą liczbą 19-latków. W 2006 roku było ich 607 tys., w 2017 - już tylko 395 tys., a prognozując rok 2020, 19-latków - czyli osób mogących zostać studentami - będzie jeszcze mniej, bo zaledwie 368 tys.

Co ciekawe, pomimo że liczba absolwentów studiów informatycznych spada, nadal jest to jeden z popularniejszych kierunków studiów. Od 2006 roku kandydaci chętniej wybierają uczelnie techniczne niż w ubiegłych latach - w 2006 roku studia informatyczne ukończyło 2,36, w 2010 roku - 2,74, a w 2017 roku będzie to 3,16 proc. 23-latków.

Zdjęcie Dane GUS i prognoza przygotowana / materiały prasowe

Jak to się odbije na rynku pracy?

Uczelnie nie nadążają z kształceniem i wypuszczaniem na rynek pracy absolwentów. W 2017 roku na kierunki informatyczne przyjęto 75 051 studentów, a 13 tys. absolwentów opuściło mury swojej uczelni z dyplomem. Jednocześnie według raportu Sedlak&Sedlak w Polsce potrzeba 50 tys. informatyków, a ich zatrudnienie do 2024 r. wzrośnie o 17 proc..

Jak więc zaspokoić zapotrzebowanie na programistów na polskim rynku pracy? To pytanie wraca niczym bumerang, bo 13 tys. absolwentów-informatyków rocznie na pewno nie wypełni deficytu programistów w Polsce, szczególnie że część absolwentów wyjeżdża za granicę, a ci, którzy szukają pracy w Polsce nie zawsze mają potrzebne umiejętności. Absolwentom często brakuje doświadczenia, którego zdobycie wymaga poświęcenia czasu podczas studiów lub zaraz po ich ukończeniu. Możliwe też, że to jeden z powodów, dla których coraz więcej osób rezygnuje ze studiów, wybierając praktyczną naukę programowania zamiast dużą ilość teorii podczas zajęć studenckich - obecnie co dziesiąty programista szkoli się na bootcampach zamiast na studiach.