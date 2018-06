Atmosphere 2018 - porozmawiajmy o systemach rozproszonych!

Szósta edycja najstarszej DevOpsowej konferencji wraca do Warszawy, aby zgromadzić najlepszych, wykwalifikowanych programistów i profesjonalistów IT. Atmosphere rozszerza tematykę, aby dotrzeć do specjalistów spragnionych praktycznej wiedzy i doświadczeń z pierwszej ręki dotyczących rozwijania i obsługi rozproszonych systemów i aplikacji IT.

Zdjęcie Atmosphere 2018 /materiały prasowe

Atmosphere Conference to miejsce dla operatorów sieci, programistów i inżynierów systemowych, którzy poszukują merytorycznych wykładów oraz praktycznych case study. Prelegenci z całej Europy, najnowsze technologie, rozwiązania usprawniające pracę, a także warsztaty poszerzające kwalifikacje - to wszystko już 18 czerwca w warszawskim kinie Praha.

Reklama

Kto pojawi się na scenie?

Agenda tegorocznego Atmosphere opiera się na doświadczeniach liderów rynku - jak Allegro, Zalando, Gigaset, Red Hat czy Chef - którzy tworzą rozwiązania pozwalające na obsłużenie gigantycznego ruchu internetowego. W tym roku na scenie pojawią się m.in.:

● Milos Malik - SELinux troubleshooting

● Yuri Tserev - Test Driven Infrastructure for Highly Performing DevOps/SRE teams

● Mandi Walls - Security and Compliance Automation with InSpec

● Tomasz Tarczyński - Evolution of the IoT backend platform. From a monolith to microservices and toward cloud native infrastructure

● Andy Davies - Feature Toggles: The Good, The Bad, and The Ugly

Program wydarzenia znajdziecie na stronie konferencji.

Coś więcej niż biznes

Jednak Atmosphere 2018 to nie tylko eksperci na najwyższym, światowym poziomie, ale także luźna atmosfera wypełniona grami komputerowymi i branżowymi żartami. To właśnie za sprawą tego optymalnego połączenia, uczestnicy konferencji co roku wracają, by poszerzyć nie tylko swoją wiedzę, ale także krąg znajomych.

Odbierz zniżkę

Specjalnie dla Interia.pl organizator przygotował kod rabatowy INTERIA_15, dzięki któremu kupicie bilety 15% taniej. Zachęcamy do rejestracji!

Więcej informacji na temat Atmosphere 2018 można znaleźć na stronie konferencji oraz na profilu na Facebooku.