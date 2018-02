Asus VivoBook Flip - z ekranem 360°

Na polski rynek trafiają komputery VivoBook Flip, z 14-calowym ekranem obracanym o 360°, dzięki którym można pracować w pozycji klasycznego laptopa, w trybie projekcji, namiotu lub tabletu, a nawet w dowolnym ustawieniu pomiędzy tymi trybami.

Ramka w laptopie VivoBook Flip 14 (TP410) mierzy 8 mm, co pozwoliło uzyskać stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 78,7 proc.. Dzięki zastosowaniu konstrukcji NanoEdge inżynierom firmy ASUS udało się zmieścić 14-calowy ekran Full HD w obudowie typowej dla laptopów 13-calowych.

Dzięki profilowi 19,2 mm oraz łącznej wadze wynoszącej 1,6 kg, VivoBook Flip 14 (TP410) jest jednym z najbardziej mobilnych laptopów 14-calowych na świecie. Jego aluminiowa obudowa jest wykończona w szarym kolorze. W laptopie zastosowano precyzyjnie skonstruowany zawias metalowy, który można obracać o 360°. Dla zagwarantowania optymalnej wytrzymałości jest on poddawany testom 20 000 cyklów otwarcia i zamknięcia. Dysponując (w maksymalnej konfiguracji) procesorem Intel Core i5 ósmej generacji oraz 4 GB pamięci RAM, VivoBook Flip 14 (TP410) zapewnia komfortową, a przy tym energooszczędną pracę.

Laptop został także wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną Intel HD graphics 520 oraz dysk SSD 256 GB.

Zintegrowany w laptopie VivoBook Flip 14 (TP410) ekran Full HD dysponuje również technologią oglądania pod szerokim kątem 178°. Jest to więc rozwiązanie do oglądania filmów czy zdjęć wspólnie ze swoimi znajomymi.



Touchpad w laptopie VivoBook Flip 14 (TP410) dysponuje zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, dzięki któremu możliwe jest logowanie do systemu za jednym dotknięciem przy wykorzystaniu funkcji Windows Hello. Jest on również wyposażony w klawiaturę z pełnowymiarowymi, podświetlanymi klawiszami i sterowanie oświetleniem.

Rysik ASUS Pen dysponuje końcówką z 1024 stopniami czułości, która jest w stanie rozpoznać wszelkie niuanse ruchu. Dzięki temu użytkownicy mogą bez pisać i rysować w taki sposób, jak gdyby korzystali z papieru, prawdziwego notatnika lub płótna do malowania.

ASUS VivoBook Flip 14 (TP410) jest już w sprzedaży w Polsce.