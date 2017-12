Amazon Snowmobile, czyli największy pendrive świata

Jeff Bezos sprawił, że internetowa księgarnia Amazon stała się jednym z najbardziej wpływowych przedsiębiorstw naszych czasów. Ale jedno z jego największych pól aktywności jest niemal niewidoczne. Amazon udostępnia swoim klientom rekordowe ilości miejsca na serwerach. Jak jednak przenieść niezliczone dane z dysków twardych do chmury? Amazon znalazł teraz na to sposób – i to bez bujania w obłokach!

Informacje w epoce internetu są prawdziwą żyłą złota - ich przetwarzanie stało się olbrzymią gałęzią gospodarki. Jednak wiele przedsiębiorstw zebrało takie ilości danych, że same już nie wiedzą, gdzie mogłyby je przechowywać- i jak mogą one dotrzeć do klientów. Przykład? DigitalGlobe: ta amerykańska firma utrzymuje pięć satelitów, które całą dobę fotografują powierzchnię Ziemi. Każdy z nas zna te zdjęcia. Są one używane w Google Maps, Google Earth, licznych systemach GPS oraz mapach Apple’a, ba, korzysta z nich nawet armia Stanów Zjednoczonych.

W ciągu minionych 17 lat DigitalGlobe zgromadziło fotografie około siedmiu miliardów kilometrów kwadratowych terenu. A biorąc pod uwagę, że jedno jedyne ujęcie o wysokiej rozdzielczości może mieć rozmiar 30 gigabajtów, nic dziwnego, że przedsiębiorstwo posiada dziś 100 petabajtów danych.

Petabajt odpowiada zaś milionowi gigabajtów (to zawartość ok. 1,5 mln płyt CD). W ciągu roku dochodzi do tego 10 petabajtównowych zdjęć satelitarnych. Problem w tym, że oznacza to nie tylko konieczność rozbudowywania sieci twardych dysków, ale i utrzymywania ich w należytym stanie. Coraz więcej czasu zajmuje również transfer plików do klientów. Rozwiązaniem jest przeniesienie informacji do internetu, w tzw. chmurę (ang. cloud) - tak, by kontrahenci mieli do nich szybki dostęp, a firma nie musiała utrzymywać wielkiej infrastruktury serwerów. Jak jednak przetransportować tak ogromne ilości danych?

Zdjęcie Ciężarówka zabiera dane niemal spod drzwi klienta / materiały prasowe





Czernastometrowy pendrive na kółkach

Jednym z gigantów oferujących usługę przechowywania w chmurze jest Amazon. Ten amerykański koncern od dawna jest już nie tylko gigantyczną platformą handlową, lecz także największym na świecie dostawcą rozwiązań typu cloud. Z jego serwerów korzystają m.in. Netflix, BMW, Spotify, Canon czy Unilever. Aby ułatwić transfer olbrzymich zbiorów danych z dysków twardych swoich klientów do chmury, Amazon stawia teraz na Snowmobile. To 14-metrowe, klimatyzowane i całkowicie wodoszczelne ciężarówki. Są one wyposażone w monitoring wideo oraz alarm, śledzone poprzez system GPS, a ponadto strzeżone 24 godziny na dobę przez pracowników ochrony. Transport cennego ładunku może się nawet odbywać w towarzystwie pojazdów eskorty!

Ciężarówka zabiera dane niemal spod drzwi klienta. W tym celu ten rekordowo duży pendrive na kółkach podłączany jest do sieci przedsiębiorstwa. Specjalne połączenie umożliwia transfer do jednego terabajta na sekundę. W idealnym przypadku po 10 dniach ciężarówka jest wypełniona informacjami po brzegi. Wówczas wyrusza do AmazonWeb Service w Seattle, gdzie dane przenoszone są do chmury. Nakład pracy nie jest więc mały, ale porównajmy: na wgranie w chmurę 100 petabajtów za pomocą łącza internetowego potrze baby było prawie 500 lat!



Amazon Snowmobile - ciekawostki

TRYB TURBO



Ciężarówka Snowmobile dysponuje niesamowicie szybkim łączem. Zapełnienie jej danymi trwa zaledwie kilka tygodni - a oszczędza lata.



CZASEM SŁOŃCE, CZASEM DESZCZ



Bywa, że ciężarówka kilka tygodni stoi w strugach deszczu lub w palącym słońcu. Każde zlecenie podlega najpierw analizie, a następnie podejmowane są działania służące sprawnemu i bezpiecznemu transferowi danych.



POD KONTROLĄ



Snowmobile jest zabezpieczony na wypadek bezprawnej ingerencji - ciężarówkę mogą obsługiwać jedynie pracownicy Amazona. Dodatkowo pojazd jest wodoodporny i klimatyzowany.

SZYFROWANIE



Dane są zabezpieczone najlepszym z możliwych szyfrów. Sam klucz nie jest jednak przechowywany na twardym dysku w ciężarówce, lecz zawsze zostaje u klienta. Również w chmurze informacje pozostają zakodowane.



