Amazon chce wprowadzić latające magazyny

Dostawy za pomocą dronów stają się coraz bardziej popularne, więc Amazon postanowił pójść o krok dalej i opatentował latające magazyny - tak przynajmniej donosi jeden z użytkowników Twittera, publikując szkice techniczne. Mają one opierać się na sterowcach, które będą jednocześnie lotniskowcami dla dronów dostarczających przesyłki.

Olbrzymie maszyny mają poruszać się na wysokości 13 kilometrów i pozostawać w powietrzu przez cały czas. Miałoby to znacznie usprawnić dostarczanie przesyłek, a przy tym zredukować koszty, jakie ponosi firma wynajmując tradycyjne hale magazynowe.



Czy takie rozwiązanie rzeczywiście wejdzie w życie? Na razie trudno jest sobie to wyobrazić, ale przecież jeszcze kilka lat temu, mało kto wierzył w dostawy za pomocą dronów. Na pewno do pokonania będzie wiele barier, w tym prawnych, ale sam pomysł wydaje się mieć duży sens.