Airbus prezentuje projekt najszybszego helikoptera na rynku

Na paryskich targach lotniczych SIAE 2017 Airbus zaprezentował projekt nietypowego śmigłowca, który może osiągać prędkość 400 km/h.

Zdjęcie Helikopter Airbusa będzie najszybszy na rynku /materiały prasowe

RACE (Rapid And Cost-Effective Rotorcraft) to hybrydowy śmigłowiec, który będzie mógł pochwalić się kilkoma unikalnymi cechami. Przede wszystkim, maszyna będzie mogła osiągać bardzo dużą prędkość - do 400 km/h. Dla porównania, współczesne helikoptery osiągają średnio 250 km/h.

Konstrukcja Airbusa z pozoru przypomina klasyczny helikopter, jednak wzbogacony o zamknięty układ skrzydeł (box-wing). Kształt maszyny został zoptymalizowany pod kątem właściwości aerodynamicznych i redukcji emisji dźwięku. Trzy wirniki (dwa boczne i jeden główny) będą napędzane silnikami Rolls-Royce Turbomeca RTM322 o mocy 2270 KM (1.693 kW).

Zdjęcie Airbus RACER / materiały prasowe

Francuski gigant lotniczy planuje również dodanie trybu eco, który będzie aktywował system Start-stop w jednym z silników, aby zaoszczędzić paliwo i jednocześnie zwiększyć zasięg. Kadłub będzie metalowo-kompozytowy, co ma wpłynąć znacząco na jego niską masę i niższe koszty.

Wideo RACER - Introducing the Future of Speed

"To utoruje drogę do zupełnie nowych usług świadczonych za pośrednictwem helikopterów już w roku 2030, ustanawiając nowe standardy dla szybkiego transportu śmigłowcami", oświadczył Guillaume Faury, Dyrektor Generalny Airbus Helicopters, w komunikacie prasowym.

Zdjęcie Airbus RACER / materiały prasowe

To nie pierwszy tego typu projekt Airbusa. Pierwowzorem modelu RACER był Eurocopter X3 - eksperymentalny śmigłowiec, który pobił rekord prędkości dla helikopterów (ponad 470 km/h).



Projekt powstał w ramach inicjatywy Clean Sky 2, która ma na celu optymalizację usług lotniczych. Airbus planuje odbyć pierwszy lot RACER-em już w 2020 roku.