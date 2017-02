Airbus A350-900 - najnowocześniejszy samolot pasażerski na świecie

Airbus A350-900 to najnowocześniejszy, dwusilnikowy, szerokokadłubowy samolot pasażerski. Pierwszy z 25 modeli zamówionych przez Lufthansę, nazwany Nurnberg od miasta Norymberga, został odebrany przez niemieckiego przewoźnika. Byliśmy na ceremonii przekazania maszyny w Monachium.

Airbus A350-900, będący członkiem rodziny A350 XWB, to samolot, który ma wyznaczać trendy wydajności w zakresie lotów na średnich i dalekich dystansach. To pierwsza maszyna latająca, do której można przypiąć łatkę "eko". Airbus A350-900 zużywa bowiem o 25 proc. mniej kerozyny, emituje 25 proc. mniej spalin i jest aż o połowę cichszy niż inne tego typu maszyny. Wszystko nie tylko po to, by przyjemniej A350-900 się latało, ale by ułatwić życie osobom mieszkającym w pobliżu lotnisk.

Pierwszy z rodziny

Rodzina A350 XWB miała pierwotnie składać się z trzech odmian samolotów pasażerskich: A350-900 (314-miejscowy w rozkładzie 3-klasowym) o planowanym zasięgu 15 000 km, A350-1000 (350-miejscowy w rozkładzie 3-klasowym) o planowanym zasięgu 14 800 km, który ma ukazać się jeszcze w 2017 r. i A350-800 (270-miejscowy w rozkładzie 3-klasowym) o zasięgu 15 400 km. Ten ostatni miał zadebiutować w 2016 r., jednak ze względów finansowych jego rozwój wstrzymano na rzecz A330neo. Poza trzema wymienionymi, są planowane także jeszcze dwie wersje samolotów: A350-900R (A350-900 o zwiększonym zasięgu) i A350-900F (A350-900 w wersji towarowej). Mając do dyspozycji jeden samolot w różnych rozmiarach, linie lotnicze będą mogły optymalnie dopasować flotę A350 XWB do popytu na poszczególnych trasach, co gwarantuje optymalny potencjalny przychód. Co ważne, piloci potrzebują tylko jednego certyfikatu do pilotowania wszystkich wersji.

Zdjęcie Airbus A350-900 / INTERIA.PL

Podczas specjalnej ceremonii zorganizowanej 2 lutego w hangarze Lufthansa Technik w Monachium, pierwszy A350-900 we flocie Lufthansy został zaprezentowany ponad 2000 pracownikom i gościom z całego świata. Pierwszy A350-900 we flocie Lufthansy został ochrzczony imieniem Norymberga (Lufthansa nadaje imiona samolotom od niemieckich miast). Ojcem chrzestnym maszyny został starszy burmistrz Norymbergi, dr Ulrich Maly. O samolocie w samych superlatywach wypowiedział się także Carsten Spohr - Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Lufthansa Group, dr Markus Soder - Minister Finansów Bawarii, Thomas Enders - prezes zarządu Airbusa oraz dr Michael Kerkloh - prezes zarządu Portu Lotniczego w Monachium. Po części oficjalnej rozpoczęło się zwiedzanie samolotu, który jeszcze większe wrażenie robi na żywo niż na zdjęciach.

Od 10 lutego pierwszy A350-900 Lufthansy będzie stacjonować w Monachium. Na początku będzie obsługiwać trasy do Delhi i Bostonu. Na pokład może zabrać 293 pasażerów - 48 w Klasie Biznes, 21 w Klasie Ekonomicznej Premium oraz 224 w Klasie Ekonomicznej.

Wszystko dla pasażera

Rodzinę samolotów A350-900 wyróżnia cicha i wygodna kabina, która w przekroju od oparcia do oparcia mierzy 5,58 m i oferuje szerokie, 45-cm siedzenia. Aby zapewnić pasażerom jeszcze większy komfort, A350-900 jest o 12,7 cm szerszy niż Boeing 787, a ponieważ może pomieścić do 35 miejsc więcej, oferuje on potencjalną możliwość wzrostu przychodów o ok. 10 proc. Pasażerowie odczują także komfort dzięki większej ilości miejsca na wysokości głowy, szerokim oknom panoramicznym oraz bardziej pojemnym schowkom bagażowym. Ciśnienie w kabinie będzie podobne do ciśnienia powietrza zmierzonego na wysokości 1800 m, zamiast 2400 m w podobnych typach maszyn.

Zdjęcie Airbus A350-900 / INTERIA.PL

Lufthansa oferuje pasażerom Klasy Biznes usługę, z której można korzystać pomiędzy posiłkami. W nowo zaprojektowanym obszarze do samoobsługi A350-900 pasażerowie będą mogli w dowolnym momencie poczęstować się napojami i przekąskami. Jednocześnie nadal będą mieć możliwość zamówienia drinków na swoje miejsce u personelu pokładowego. A350-900 to również bardziej komfortowe siedzenia w Klasie Ekonomicznej. Fotele, wyprodukowane przez Zodiac Seats, mają specjalną, ergonomiczną tapicerkę, a przestrzeń na rzeczy osobiste została zwiększona. W kabinie zostały użyte różne odcienie błękitu, jaśniejsze w stronę centralnej części.

Także system rozrywki pokładowej został znacząco rozwinięty - po raz pierwszy pasażerowie będą mogli dokonać wyboru ulubionych filmów czy programów jeszcze przed podróżą, z własnego domu. Wszystko dzięki aplikacji Lufthansa Companion App, która pozwoli na personalizację wyświetlanych treści nawet do 6 tygodni przed podróżą. Po wejści na pokład, pasażer będzie mógł zsynchronizować utworzoną playlistę z aplikacji mobilnej na ekranie umieszczonym w poprzedzającym fotelu. Może być on używany także jako drugi ekran. Dzięki temu można jednocześnie oglądać wybrany film, słuchać muzyki, sprawdzić informację o locie czy surfować po internecie dzięki FlyNet. Aplikacja Lufthansa Companion App jest dostępna w wersji na Androida, a wkrótce także na iOS.

Zdjęcie Airbus A350-900 / INTERIA.PL

A350-900 to również dalsze usprawnienia w obszarze komfortu dzięki większym monitorom we wszystkich klasach podróży oraz zaprojektowanym na nowo, nowoczesnym interfejsem funkcjonującym w 10 opcjach językowych (brak polskiej).

Na komfort pasażera wpływa nie tylko przestronne i dobrze wyciszone wnętrze, ale innowacyjne oświetlenie odpowiadające biorytmom dnia i nocy. Lufthansa jest pierwszą linią lotniczą na świecie, która skorzysta z 24 opcji oświetlenia będących odpowiedzią na zegar biologiczny człowieka. Każdy, kto choć raz podróżował przez różne strefy czasowe, wie, że długi lot rozstraja organizm, co skutkuje jetlagiem. Po podróży A350-900 nie będzie takich problemów. Efekty świetlne będą również wykorzystywane aby stworzyć atmosferę restauracyjną podczas wydawania posiłków. Technologia LED na pokładzie A350-900 to autorski pomysł Lufthansy, który W dalszej kolejności będzie instalowany na pokładach Boeingów 747-800.



Skąd pomysł na różne ustawienia oświetlenia? Zakres opcji oświetlenia został opracowany na podstawie badań z obszaru chronobiologii oraz rozpoznanych skutków dziennych i nocnych biorytmów człowieka. Ciepłe relaksujące światło jest włączane podczas okresów przeznaczonych do odpoczynku, a chłodniejsze światło stymuluje w fazach aktywniejszych. Technologii została stworzona przez prof. Christiana Gunga z Charité oraz dr Achima Ledera, a następnie ulepszona we współpracy z projektantami z Kardorff Ingenieure w Berlinie.

Eko-samolot

Airbus A350-900 Lufthansy jest napędzany silnikami Rolls-Royce Trent XWB, które są o 15 proc. efektywniejsze od pierwszej generacji silników Trent zaprezentowanych w 1995 r. Silnik składający się z ponad 20 tys. elementów ma być podstawą samolotów pasażerskich przyszłości, gdyż jest bardziej paliwooszczędny i cichszy od rozwiązań konkurencji. Airbus A350-900 z 300 pasażerami na pokładzie zużywa ok. 2 litrów na 100 km na pasażera. To odpowiada rodzinnemu samochodowi (np. Ford Focus) z 4 pasażerami (9,4 litry na 100 km na pasażera). Airbus A350 podróżuje jednak 10 razy szybciej.

Zdjęcie Airbus A350-900 / INTERIA.PL

Na użyciu silników Rolls-Royce Trent XWB skorzysta także środowisko naturalne. Emisja dwutlenku węgla na jednego pasażera jest o 25 proc. niższa niż w przypadku obecnie eksploatowanych samolotów z tej kategorii, zaś poziom hałasu zewnętrznego jest aż o 16 EPNdB (efektywnie słyszalnych decybeli) poniżej wymogów rozdziału 4 ICAO. Airbus prognozuje, że w ciągu najbliższych 20 lat na rynku wystąpi zapotrzebowanie na ok. 6400 nowych, szerokokadłubowych samolotów pasażerskich.

Airbus A350-900 oferuje najnowocześniejszą konstrukcję aerodynamiczną, składa się w ponad 70 proc. z zaawansowanych technologicznie materiałów, w tym w 53 proc. z materiałów kompozytowych, a także tytanu i stopów z aluminium nowej generacji. Innowacyjna i całkowicie nowa koncepcja kadłuba, oparta na tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknami węglowymi (Carbon Fibre Reinforced Plastic, CFRP) przynosi dodatkowe oszczędności w postaci niższego spalania paliwa oraz umożliwia łatwiejszy serwis i naprawy.

Zdjęcie Silnik Airbusa A350-900 / INTERIA.PL

Najnowocześniejsze systemy także pomagają ograniczyć koszty konserwacji. W połączeniu z efektywnym spalaniem paliwa zmniejsza to koszty operacyjne o 25 proc. w porównaniu do Boeinga 777 oraz o około 8 proc. w porównaniu do 787. Dalszą redukcję kosztów uzyskuje się dzięki zastosowaniu podobnych silników, systemów i części zamiennych w obrębie całej rodziny.

Podróżowanie przyjemne jak nigdy

Airbus A350-900 to krok w stronę przyszłości awiacji. Najnowocześniejszy samolot pasażerski na świecie jest już dostępny we flotach wielu linii lotniczych na świecie, a teraz też w Lufthansie. Już teraz jest on jednym z najlepiej sprzedających się samolotów szerokokadłubowych w historii. Zanim po naszym niebie nie zaczną latać samoloty elektryczne lub chociaż hybrydowe, A350-900 będzie wiódł prym wśród najbardziej przyjaznych środowisku maszyn.

Airbus A350-900 - dane techniczne: