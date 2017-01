Adobe pracuje nad asystentem głosowym

Firma chce stworzyć własny system, dzięki któremu będzie można edytować zdjęcia za pomocą komend głosowych.

Zdjęcie Czy edytowanie zdjęć za pomocą głosu jest możliwe? /©123RF/PICSEL

Adobe to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm w świecie cyfrowej obróbki grafiki, a Photoshop to najprawdopodobniej najbardziej znany program do obróbki zdjęć. Firmie bardzo zależy, żeby nadążać za obowiązującymi trendami, czego dowodem jest opublikowany w sieci filmik. Przedstawia on najnowszą technologię, nad którą pracuje amerykańska korporacja - system głosowego sterowania.

Wideo Asystent Adobe

Chodzi o to, aby użytkownik mógł jak najszybciej i najprościej dokonać mało skomplikowanej obróbki zdjęcia. Ma do tego wystarczyć rozmowa z wirtualną asystentką. Na filmie prezentującym działanie systemu, rzeczywiście, wygląda on na bardzo funkcjonalny, ale czy w praktyce będzie miał sens? Tego póki co nie wiemy.



Na razie nie wiadomo na jakim etapie są prace nad projektem i kiedy Adobe planuje wprowadzić go w życie.