ADATA SE730H - zewnętrzny dysk SSD z USB typu C

ADATA zaprezentowała odświeżoną wersję bardzo zewnętrznego dysku SSD, SE730 - model o nazwie SE730H.

Zdjęcie ADATA SE730H /materiały prasowe

Zaktualizowany dysk to przedstawiciel produktów korzystających z modułów pamięci 3D NAND. Zostały w nim zastosowane nowe kości 3D TLC NAND, które pozwoliły poprawić wytrzymałość o 25 proc. w porównaniu do układów MLC NAND, a przy tym zachować kompaktowe wymiary. W praktyce SE730H oferuje prędkość zapisu i odczytu danych na poziomie 500 MB/s.



Co więcej, nowy dysk to progres, również jeżeli chodzi o jego pojemność. W największym wariancie zaoferuje on 512 GB przestrzeni. Dla porównania poprzednik był dostępny jedynie w wersji o pojemności tylko 250 GB - producent zmniejszył przy tym zapotrzebowanie na energię. Nowy dysk ADATA wyróżnia się także obecnością złącza USB 3.1 typu C. Pozwala ono na kopiowanie plików z prędkością do 10 Gb/s - przenoszenie 5 GB danych zajmie jedynie 16 sekund.



SE730H to najmniejszy dysk w swojej klasie, ważący skromne 33 g, a klienci do wyboru będą mieli dwie wersje kolorystyczne z metalicznym połyskiem: złotą oraz czerwoną. Ponadto ADATA SE730H spełnia normę IP68 i militarne standardy odporności na wstrząsy MIL-STD-810 516.6. Oznacza to, że nowy dysk jest pyłoszczelny oraz wytrzyma zanurzenie w wodzie do głębokości 1,5 metra.



Nośnik oferuje kompatybilność z urządzeniami z systemami Android, Mac OS i Windows i przy tym nie wymaga pobierania dodatkowych sterowników. W zestawie znajduje się kabel USB Typu C do USB Typu C. Cena i dostępność dysku ADATA SE730H nie zostały jeszcze podane.