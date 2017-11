6,5 proc. amerykańskich domów korzysta z pirackich usług TV

Każdego miesiąca 6,5 proc. gospodarstw domowych w Ameryce Północnej korzysta z pirackich usług telewizji na żywo, wynika z nowego raportu Sandvine'a. Może to kosztować dostawców usług z Communication Service Providers (CSP) ponad 4 mld dol. tylko w tym roku.

Zdjęcie Pirackie serwisy telewizyjne mogą generować dla operatorów ponad 800 mln dol. rocznie /materiały prasowe

Raport Sandvine'a opiera się na danych zebranych z wielu sieci dostępu w Ameryce Północnej. Najważniejszy element raportu to fakt, że: pirackie serwisy telewizyjne mogą generować dla operatorów ponad 800 mln dol. rocznie.

Reklama

Wiele konfiguracji telewizji pirackiej jest przesyłanych strumieniowo 24/7, niezależnie od tego, czy użytkownicy oglądają, czy nie, co powoduje, że wielu użytkowników generuje miesięcznie ponad 1 TB "widmowej przepustowości" w swojej sieci.



Przykładowo transmisja walki bokserskiej Mayweather vs. MacGregor w sierpniu stanowiła 80 proc. wszystkich pirackich strumieni wieczorem, kiedy to nastąpiło, a wydarzenie w ten sposób mogło być oglądane przez 1 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Ameryce Północnej.

Telewizja premium, sport na żywo, aktualności i treści międzynarodowe są głównymi czynnikami napędzającymi piracką telewizję po sieci.



- Ciągłe wprowadzanie pirackich usług przesyłania strumieniowego wideo i telewizji może doprowadzić do zwiększenia liczby ludzi, którzy nigdy nie skorzystają z standardowego abonamentu telewizyjnego. Wpływa to znacząco na przychody i rentowność CSP, podważając modele biznesowe, które sprawią, że będą one nadal działały - powiedział Lyn Cantor, CEO Sandvine. - Aktywna orientacja w sieci, którą zapewnia Sandvine, może pomóc nadawcom i operatorom z CSP monitorować zagrożenie, jakie stanowią usługi telewizji pirackiej, a także wspierać działania organów ścigania i regulatorów mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się nielegalnych usług przesyłania strumieniowego - dodał.