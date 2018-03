35 lat - to będzie wiek początkującego programisty w 2019 roku

Z prognoz szkoły programowania online Kodilla wynika, że w 2019 roku początkujący programista będzie średnio o 6 lat starszy niż jeszcze 2 lata temu, a liczba kobiet uczących się programować wzrośnie dwukrotnie.

Zdjęcie Średnia wieku początkujących programistów podniesie się /123RF/PICSEL Wymagania pracodawców IT rosną - sam HTML i CSS nie wystarczą

Decyzję o przebranżowieniu się podejmują coraz starsze roczniki. Najczęściej są to pracownicy niezadowoleni z obecnego etatu lub absolwenci studiów, którzy mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie. Z miesiąca na miesiąc zwiększa się też liczba kobiet uczących się programować. Potwierdzają to dane szkoły programowania online Kodilla, zgodnie z którymi w 2019 roku początkujący programista będzie miał średnio 35 lat, czyli 6 lat więcej niż w 2016 roku, a liczba kobiet uczących się programować wzrośnie ponad dwukrotnie.

Reklama

Popularność nauki programowania wśród osób po 30-stce, 40-stce czy 50-tce, czyli osób, które w praktyce powinny mieć już ukształtowaną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej, rośnie z kilku powodów. Przede wszystkim edukacja programistów nie nadąża za rynkiem. Młodzież ma niskie kompetencje cyfrowe, brakuje też chętnych do studiowania informatyki - do 2020 roku liczba absolwentów tego typu kierunków zmniejszy się o 42 tys., względem roku 2006. To, w połączeniu z deficytem programistów w Polsce sprawia, że pracodawcy coraz chętniej zatrudniają specjalistów IT z umiejętnościami i chęciami, a niekoniecznie dyplomami uczelni wyższych. To powoduje też rosnące zainteresowanie bootcampami informatycznymi, czyli intensywnymi szkoleniami online, stawiającymi na praktyczną naukę zawodu programisty. Szczególnie wśród osób dojrzałych wiekiem, które nie chcą lub nie mają czasu wracać na kilkuletnie studia, aby zdobyć wiedzę potrzebną do ubiegania się o etat w branży IT. Oczywiście trend ten nie dyskryminuje ludzi młodych, ponieważ w dobrze dobranym zespole powinna znaleźć się zarówno “młoda krew", jak i osoby z odpowiednim doświadczeniem życiowym.

Zdjęcie Średnia wieku uczestników bootcampów (szkoleń dla początkujących programistów) / materiały prasowe





Jak wynika z raportu Sedlak&Sedlak, początkujący w branży muszą zadowolić się miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości ok. 4931 zł brutto.



- Gospodarka cyfrowa w Polsce rozwija się bardzo dobrze i bardzo szybko. To jeden z powodów, dla których coraz więcej osób będzie rezygnować z mało lukratywnych zajęć i przebranżawiać się na programistów. Ten sam trend dotyczy kobiet. Pracodawcy stawiają na różnorodny punkt widzenia w zespole, w czym wielki udział ma zatrudnianie ambitnych, posiadających umiejętności techniczne pań, jak i osób po 30-stym czy 40-stym roku życia, które wygrywają specyficznymi cechami: dojrzałością życiową, poczuciem odpowiedzialności czy chęcią do ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji - podsumowuje Marcin Kosedowski ze szkoły programowania online Kodilla.