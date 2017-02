11 milionów telewizorów szpiegowało swoich właścicieli

Federalna Komisja Handlu ukarała firmę Vizio za szpiegowanie swoich użytkowników.

Dotychczas, w temacie zagrożenia prywatności, skupiano się głównie na komputerach i smartfonach, ponieważ to one wydawały się być największym zagrożeniem. Tymczasem, jak ujawniła Federalna Komisja Handlu (FTC), niebezpieczne mogą okazać się również telewizory.

Z najnowszych informacji wynika, że amerykańska firma Vizio wykorzystywała około 11 milionów urządzeń do śledzenia czynności użytkowników, którzy korzystali z jej produktów. System operacyjny odbiorników miał przechwytywać obraz wyświetlany na ekranie, zestawiać go z zebranymi wcześniej informacjami o osobach z nich korzystających. Co ważne, wszystkie dane były potem sprzedawane reklamodawcom, którzy mogli na ich podstawie lepiej dostosowywać reklamy.

Sama praktyka nie jest niczym nowym we współczesnym marketingu i nie byłoby w niej nic złego, gdyby jednak użytkownik uprzednio wyraził na nią zgodę. Firma Vizio o nią nie prosiła i w związku z tym, FTC nałożyło na producenta karę w wysokości 2,2 miliona dolarów i wymusiło usunięcie wszystkich zgromadzonych nielegalnie danych.



Sprawa jest o tyle niepokojąca, że nie wiadomo, ile podobnych praktyk nie zostało dotychczas wykrytych, a także jakie inne urządzenia były w nie zaangażowane. Jedno jest jednak pewne, w dobie internetu rzeczy prywatność praktycznie nie będzie istniała.