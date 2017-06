"1000 lajków albo go upuszczę" – 2 lata więzienia za narażenie życia dziecka

Kolejny pokaz głupoty i ignorancji na Facebooku. Mężczyzna z Algierii umieścił w serwisie społecznościowym zdjęcie dziecka, na którym wystawia chłopca za okno. „1000 lajków albo go upuszczę” – tak zatytułował swój wpis. Sąd skazał go na 2 lata pozbawienia wolności.

Zdjęcie Zdjęcie umieszczone na Facebooku z komentarzem: "1000 lajków albo go upuszczę" /Internet

"To była tylko zabawa" - twierdził mieszkający w stolicy Algierii mężczyzna, krewny poszkodowanego dziecka. Sąd nie wziął jego słów pod uwagę, skazując go na dwa lata pozbawienia wolności. Co ciekawe, jak podaje serwis BBC, ojciec chłopca błagał sąd, aby ten... nie skazywał jego krewnego, również uparcie powtarzając, że "to tylko zabawa". Algierski sąd miał jednak inne zdanie.

Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, po tym jak internauci poinformowali organy ścigania. Oprócz linii obrony, w której padały słowa "to tylko zabawa", mężczyzna ze zdjęcia i ojciec twierdzili, że dziecko nie było wystawione przez okno na 15. piętrze, ale na balkonie, zatem "nic mu nie groziło". Fotografia miała być tak wykadrowana, aby nie było widać balkonu. Sąd pozostał niewzruszony, jasno stwierdzając, że dziecko zostało narażone na niebezpieczeństwo.