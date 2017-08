10-minutowa cisza jednym z najpopularniejszych utworów na iTunes

„A a a a a Very Good Song” to nic innego jak 10 minut ciszy. Jakim sposobem znalazło się ono w czołówce najczęściej kupowanych utworów na iTunes?

Zdjęcie Użytkownicy bardzo często korzystają z iTunes w samochodzie /AFP

Chodzi o rozwiązanie uciążliwego problemu, z którym borykają się użytkownicy podłączający regularnie swojego iPhone'a do samochodowego systemu audio. Program Apple, po udanym połączeniu się z samochodem, automatycznie uruchamia bowiem pierwszy utwór z wybranej wcześniej playlisty. Może to irytować, szczególnie, jeśli głośność jest ustawiona na wysoką, a pierwsze dźwięki utworu są intensywne.

Reklama

Tymczasem, dodając "A a a a a Very Good Song" do playlist i ustawiając segregację alfabetyczną, użytkownik dostaje 10 minut dodatkowego czasu na wybranie utworu, który w tej chwili mu odpowiada, zanim jakiekolwiek dźwięki zostaną wyemitowane z głośników.



Autorem pomysłowego "A a a a a Very Good Song" jest Samir Mezrahi. Za "utwór" trzeba zapłacić 99 centów. Obecnie, znajduje się on na 35 pozycji w rankingu Top 100 iTunes.