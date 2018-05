10 miesięcy więzienia za sprzedaż pirackich dekoderów

Mężczyzna z Norwich w Wielkiej Brytanii został skazany na 10 miesięcy więzienia za sprzedaż dekoderów przystosowanych do nielegalnego odbioru. Taki wyrok wydał sąd w Norwich, ponieważ była to już recydywa. Mężczyzna był już ścigany i skazany za to samo przestępstwo w październiku 2016 r., ale nie wytrzymał i próbował sprzedawać pirackie dekodery do odbioru sportowych kanałów SIS (wyścigi) via media społecznościowe.

William Marston, który handlował jako "Billie the Bookie" czy "Billie the Bookmaker", pojawił się przed sądem Norwich Crown Court w dniu 4 maja 2018 i przyznał się do sprzedaży pirackich dekoderów, co było niezgodne z ustawą o prawie autorskim i patentach z 1988 r.

Marston został wcześniej skazany na karę roku więzienia zawieszoną na 2 lata przez Norwich Crown Court w dniu 28 października 2016 r. Wtedy przyznał się do sprzedaży nieautoryzowanych dekoderów przystosowanych do odbioru zaszyfrowanych transmisji płatnych kanałów między grudniem 2013 r. i kwietniem 2016 r.



Jednakże, na początku 2017 r. śledczy z The Federation Against Copyright Theft (FACT) odkryli, że Marston wciąż łamie warunki swojego wyroku i sprzedaje "lewe" dekodery na kanały SIS.



Pomimo wcześniejszego wyroku, Marston nadal reklamował i sprzedawał nieautoryzowane dekodery, które pozwalały na nielegalny dostęp do treści sportowych, takich jak wyścigi koni i chartów, skierowane na rynki zakładów online i detalicznych. Wcześniej Marston działał otwarcie w Internecie, sprzedając pirackie dekodery za pośrednictwem serwisu eBay. Jednak po swoim pierwszym wyroku wznowił działalność, stosując bardziej wyrafinowaną technologię, a także próbując uniknąć wykrycia poprzez sprzedaż za pośrednictwem prywatnych grup na Facebooku.



Z tego powodu wszczęto drugie dochodzenie prowadzone wspólnie przez FACT i Norfolk Police. 8 sierpnia 2017 r. Marston został ponownie aresztowany w swoim domu w Norwich, gdzie zainstalował wiele anten satelitarnych w swoim ogrodzie.



Został wezwany do stawienia się przed sądem 14 lutego 2018 r. Przyznał się do winy 28 marca 2018 r. 4 maja 2018 r. w sądzie koronnym w Norwich ponownie skazano Marstona.



Sędzia zauważył, że Marston ukończył zgłaszanie się na policję (godzina policyjna w godzinach od 8 wieczorem do 6 rano na okres sześciu miesięcy) bez naruszenia, a to uzasadniało redukcję pierwotnej kary poprzedniego wyroku z 12 miesięcy do 10 miesięcy.



Marston będzie musiał jeszcze stawić czoła postępowaniu w sprawie konfiskaty zgodnie z ustawą o dochodach z przestępstwa za swoje pierwsze przestępstwo. Chociaż jego dochody z nielegalnej działalności miały wynosić 20 tys. funtów, to wartość utraconych subskrypcji przez kanały SIS została wyceniona na co najmniej 2 mln funtów.

- Wyrok ten jest doskonałym przykładem tego, jak poważny jest problem nielegalnego przesyłania strumieniowego - powiedział Kieron Sharp, dyrektor generalny FACT.



- Niezależnie od tego, czy jest to streaming sprzedawany w mediach społecznościowych, na stronie pirackiej, czy za pomocą dekodera lub sticka podłączonego do telewizora, unikanie płacenia oficjalnemu dostawcy płatnych treści jest nielegalne.

- FACT jest liderem w walce z piractwem cyfrowym i współpracuje z branżą bukmacherską w zwalczaniu tego typu przestępstw i odpowiedzialności za ich działania.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Marston został ponownie postawiony przed sądem i nałożono karę pozbawienia wolności - dodał Kevin Smith, Radca Prawny SIS.



- Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że sąd uznał, że działania Marstona podważyły ​​cały system licencjonowania zakładów, a wyścigi są finansowane, a zdanie podkreśla fakt, że sądy są przygotowane na traktowanie naruszenia praw autorskich jako kradzieży.



- SIS ma obowiązek wobec swoich klientów i posiadaczy praw, aby zapewnić, że wartość treści pozostaje trwała i nie zawaha się ścigać przestępców w przyszłości.